Вопрос дня: Какие песни Николая Добронравова вам особенно запали в душу?

Николай Добронравов и его Александра Пахмутова. Это был удивительный союз - мужчины и женщины, поэта и композитора. А теперь она осталась одна... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Плющев, экс-главный тренер сборной России по хоккею:

- Мальчишки 80-х прекрасно знали «Трус не играет в хоккей». Она звучала в автобусе нашей команды, выражала характер наших парней. Игроков 2000-х она, может, уже и не цепляет. «Команда молодости нашей» отражала другие вещи. И строчка «Первый тайм мы уже отыграли» - это не только и не столько про хоккей.

Юрий Ковердяев, бывший главный художник Гознака:

- «Знаете, каким он парнем был», «Беловежская Пуща», «Да разве сердце позабудет» - это все часть нашей жизни в огромной стране. Дайте список из двух десятков его песен - ни одной вычеркнуть не смогу. Когда был с братом в Сибири, попал в Братск и там услышал песню «Прощание с Братском» - как я могу такое забыть. Такие люди должны долго жить - они часть истории нашей страны. Его профессионализм и верность Родине и искусству - это признак высочайшей культуры, по таким лекалам должны выстраивать жизнь нынешние поэты-песенники.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Его фамилия уже отдельно звучит от песен, которые практически народными стали, а это высшее признание для поэта. Я помню прекрасную песню «Надежда» в исполнении великолепной Анны Герман, которую позже пела и Эдита Пьеха, и, честно говоря, до сих пор не задумывался, что ее автор Добронравов. Это был поэт редкой сегодня породы, песни которого знали практически все, а его - мало кто, сейчас чаще наоборот происходит.

Татьяна Позднякова, ведущий специалист Мосметеоцентра:

- «Нам не жить друг без друга» - самая пронзительная песня, кажется, из фильма 1970-х «Закрытие сезона». Она прекрасна и в исполнении Муслима Магомаева, и в исполнении Льва Лещенко. Мои соболезнования Александре Николаевне Пахмутовой. Да, «Ленточка моя финишная, все пройдет - и ты примешь меня...».

Лев Корольков, ветеран СВР:

- «До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес». Песня прощания с Олимпиадой-80 не стареет с годами. Когда нас в феврале 1980-го выдернули из Афганистана, чтобы мы преподавали тем, кто туда направится, я застал весь процесс вакханалии с бойкотом Игр в Москве, где эту прекрасную песню и услышал.

Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России:

- «Надежда, мой компас земной». Да, мы в горах у костра пели песни Визбора, Окуджавы, Галича. Но и Добронравова пели - часто не зная, что звучат его стихи. Больше нравились лирические. Они отражали наше восприятие мира.

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