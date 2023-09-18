Фондом Наш Норильск в России заложена традиция слета эндаументов

С 15 по 17 сентября в Норильске прошел первый Всероссийский слет эндаументов, в котором по приглашения Фонда целевого капитала «Наш Норильск» приняли участие более 50 руководителей и специалистов эндаумент-фондов из 10 регионов страны. География слета обширна: в эти дни в Норильск прилетели участники из 11 городов, в том числе из Владивостока, Челябинска, Мончегорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми. Слет, по оценке всех участников, стал очень ярким событием в сфере целевых капиталов, оно прошло на высоком уровне благодаря самоотдаче команды фонда и его руководителя Анны Макуха.

- Идея создания такой площадки, как Слет эндаументов, состоит в продвижении темы стратегической благотворительности. Это площадка для обмена опытом, знаниями экспертностью среди руководителей эндаумент-фондов. Основные проблемы, вопросы, которые мы обсудили на слете, - это юридические, вопросы, связанные привлечением денежных средств, и правильное выстраивание коммуникационной стратегии. Все эти вопросы эксперты слета подробно разобрали и поделились инструментами решения тех или иных задач. Обменяться опытом, объединиться и масштабировать лучшие разработки в сфере эндаументов, таким образом преображая свои регионы, – вот наша цель, - отметила директор Фонда «Наш Норильск» Анна Макуха.

Деловая программа Слета включала три ключевых блока во главе с ведущими экспертами отрасли. Юридический: генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, председатель совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» (г. Москва) Дарья Милославская, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Елена Иваницкая, модератор юридического блока – член правления Национальной ассоциации эндаументов Ирина Толмачева. Глубокое погружение в непростую тему фандрайзинга (привлечения пожертвований) провели директор компании Sponsor Consulting Евгения Мальцева и руководитель проектной работы образовательных программ Московской школы управления СКОЛКОВО Дмитрий Забиров, тему коммуникационной стратегии подробно разобрала представитель Сколково» Анна Скоробогатова.

Глеб Узунов, директор фонда целевого капитала Университета науки и технологии МИСИС:

- Практически все участники впервые в Норильске, и мы все находимся под большим впечатлением, лично для меня этот город открытие. Символично, что первый Всероссийский слет эндаументов прошел именно в Норильске, это событие произошло очень вовремя, так как запрос исходил от самих эндаументов и их руководителей. Самое главное – это общение, в ходе которого можно поделиться опытом и идеями, узнать лучшие практики. И конечно, очень полезна образовательная программа Слета, особенно для новых фондов, которым важно дать правильное напутствие, правильное направление.

Елена Васильева, проректор школы-студии МХАТ, эндаумент-фонд поддержки школы-студии МХАТ:

- Слет эндаументов расширил географию нашего общения, дал понимание, какие вопросы волнуют разные регионы и как твой фонд может тоже встроиться в решение проблем других фондов. С каждым годом становится очевиднее, что через эндаумент-фонды в социальные вопросы, социальное развитие вовлекается все больше людей.

Светлана Руснак, эндаумент-фонд по развитию Приморской государственной картинной галереи «Дальарт» (Владивосток):

- Мы открываем для себя большую страну, ценно думать о ее будущем, исходя из очень позитивных, сильных образов будущего. В Норильске я это все ощущаю, много возможностей и перспектив сотрудничества. В Фонде «Наш Норильск» и на Слете я вижу очень высокий уровень этической ответственности за свою сферу.

Ольга Васильева, директор фонда целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах "Человек рассеянный":

- Слет объединил единомышленников, здесь сложилось сообщество, которое объединило тех, кто делает одно дело в разных регионах страны. Огромное спасибо Фонду «Наш Норильск», это гениальная идея, которую надо повторять как можно чаще.