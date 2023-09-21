Известные шеф-повара приготовят самые популярные блюда россиян в новом шоу Одноклассников

Они приготовят одни и те же блюда по оригинальным рецептам друг друга. Чтобы усложнить задачу, у участников будет разный бюджет на ингредиенты: профессиональному повару достается одна тысяча рублей, а любителю — в десять раз больше.

Премьера состоялась 21 сентября, шоу будет выходить эксклюзивно в группе «Готовим ОК» в Одноклассниках каждый четверг. Всего запланировано 12 выпусков. Свое мастерство покажут шефы московских ресторанов, среди которых Виталий Истомин (AVA, FLAVA EVENT DOM, Narnia) и Артем Мартиросов («КрабыКутабы», Black Thai).

Участникам шоу предстоит приготовить любимые россиянами блюда, чья домашняя интерпретация значительно отличается от оригинальной или принятой в ресторанах. Например, в быту в «Карбонару» добавляют сливки, в шаурму часто заворачивают чуть ли не все подходящие продукты, которые есть в холодильнике, а для приготовления тайского супа «Том ям» используют кокосовое молоко. У профессионалов, в свою очередь, могут быть свои секреты приготовления и прочтения рецепта того или иного блюда.

Кто справился лучше, определят пользователи ОК, которые выступят приглашенными дегустаторами. Гости шоу попробуют блюда, чтобы определить, что делает еду вкусной — опыт и кулинарная смекалка или дорогие ингредиенты.

В первом выпуске участники будут готовить борщ. Со стороны профи в выпуске примет участие Ольга Морозенко — шеф-повар MICHELIN GUIDE'22.

«Шеф против любителя» продолжает линейку оригинальных хобби-шоу от Одноклассников. В числе недавних премьер — «Полтора спортсмена» и «Кинокухня». Также соцсеть перезапустила шоу «ОК на связи!».