Почему похороны Алексея Янина будут закрытыми

40-летней Алексей Янин умер 19 сентября в реанимации, не приходя в сознание. Фото: СОЦСЕТИ

40-летней Алексей Янин умер 19 сентября в реанимации, не приходя в сознание. В 2015 году актер перенес инсульт, после которого так и не смог восстановиться. Прощание с Яниным состоится завтра, 22 сентября, в Москве. Похороны будут закрытыми — только для близких и коллег Алексея по театру. Решение о приватном формате приняли родные актера.

«Мы посоветовались и решили сделать похороны приватными. Если честно, мы устали от внимания. Да и сын Леши Андрей очень тяжело переносит незнакомых людей и журналистов. Он просил только своих. Коллеги из театра тоже придут. Они в курсе. После похорон пройдут поминки. Для этого мы арендовали помещение. На самом деле, людей будет довольно много. Я не знаю, сколько точно человек придут на кладбище, но только на поминках ожидается больше 70», — рассказала KP.RU мама Янина Ольга Андреевна.

Организацией похорон занимаются Ольга Янина, ее муж и отчим Алексея Николай, а также жена Дарья. У актера также есть сын Андрей, которому сейчас уже 11 лет.

Организацией похорон занимаются Ольга Янина, ее муж и отчим Алексея Николай, а также жена Дарья. У актера также есть сын Андрей, которому сейчас уже 11 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что последние восемь лет Алексей пытался восстановиться после перенесенного инсульта, но, увы, безуспешно. В конце августа Янина отправили на очередную реабилитацию в медицинский центр в Малаховке, но ему стало хуже, и уже 1 сентября актера в тяжелом состоянии перевезли в реанимацию НИИ им. Н.В. Склифосовского. Алексей провел 20 дней в коме и умер, не приходя в сознание.

«Леши сегодня не стало… У этой боли нет границ… Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда…» — написала в соцсетях супруга Янина Дарья 19 сентября и опубликовала семейное фото.

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