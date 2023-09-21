После женитьбы Александра Петрова Стася Милославская вышла в свет в одиночестве

Актеры и режиссер представили сериал «Лада Голд». Фото: "ИВИ"

Премьера приключенческого сериала «Лада Голд» прошла в московском ресторане «Яръ», где в роскошных интерьерах воссоздали атмосферу бандитских 90-х. Именно в то время разворачивается сюжет драмеди. Дресс-код был соответствующий и назывался «криминальная сходка». Картину представили актеры Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Анна Богомолова, Катя Кабак, Марина Зудина, Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов, Иван Фоминов, сценарист Егор Чичканов и режиссер Никита Власов. Среди гостей также было много звезд: Саша Бортич, Алена Водонаева, Иван Добронравов, Рената Пиотровски, Анна Чурина и другие.

Стася Милославская. Фото: "ИВИ"

В ресторане гостей развлекали криминальные персонажи эпохи, хиты шансона и музыкальный перформанс от композитора фильма Кирилла Бородулева. А центром внимания стала настоящая позолоченная Лада, припаркованная у входа в ресторан. Создатели проекта подарили автомобиль актеру сериала Эльдару Калимулину, который вчера отметил 30-летие.

Эльдару Калимулину подарили ладу в честь 30-летия. Фото: "ИВИ"

Почти все гости соблюли дресс-код, а некоторые подошли к нему с фантазией. Так, актер Иван Добронравов и Анастасия Резник даже сделали грим, как после драки или, правильнее будет сказать, стрелки. Иван пришел с подбитым носом, а Анастасия — с фингалом под глазом.

Анастасия Резник. Фото: "ИВИ"

Иван Добронравов. Фото: "ИВИ"

Марина Зудина появилась в компании уже совсем взрослой дочери, 17-летней Марии Табаковой. 58-летняя актриса выглядела очень свежо. Ее лицо стало, как будто еще более подтянутым. Неужели новые уколы красоты? Хотя, возможно, никакого вмешательства не было, и просто так упал свет…

Марина Зудина с дочкой Машей. Фото: "ИВИ"

Стася Милославская, личную жизнь которой бурно обсуждают после громкого заявления Петрова о свадьбе, пришла на премьеру одна. Актриса нарядилась в миниюбку из экокожи и ботфорты, а глаза прикрыла стильными солнцезащитными очками. Напомним, что неделю назад Александр Петров, с которым Милославская встречалась три года, объявил, что женился, но не на Стасе, а на другой девушке — Виктории Антоновой. Актер вызвал бурю удивления, так как еще в июне появлялся на мероприятиях в компании Милославской. А потом, получается, познакомился с Викторией и через два месяца повел ее в загс. Даже трудно представить, как было обидно (или досадно) Стасе, которую за три года замуж никто так и не позвал. При этом, актриса хранит молчание и никак не комментирует ситуацию.

Виктория Богатырева. Фото: "ИВИ"

Анастасия Черных. Фото: "ИВИ"

Витя АК. Фото: "ИВИ"

Алена Водонаева . Фото: "ИВИ"

Катя Кабак. Фото: "ИВИ"

Рената Пиотровски. Фото: "ИВИ"

Саша Бортич. Фото: "ИВИ"