Анекдоты: Бывает, молчишь, а тебя уже не так поняли

Я, будучи совой, вставал все позже и позже, пока наконец не стал жаворонком.

* * *

Женщины говорят, что нам, мужчинам, легче. Нашел два носка - уже оделся.

Ага, пусть они попробуют найти два одинаковых носка!

* * *

Я, конечно, могу держать рот на замке, но ведь на лице все равно хорошо видны субтитры...

* * *

Метро учит разбираться в людях.

Например, если человек в винтажном свитере и с бородой сидит вертикально - это хипстер. Если лежит - бомж.

* * *

Дергается глаз?

Не волнуйтесь.

Это ваша крыша включила поворотник и показывает, в какую именно сторону она поехала.

* * *

Чиновник обучал маленького сына делать скворечник. Выделил ему денег на доски и гвозди. Сын отдал бате часть денег и ничего не построил.

* * *

Если мужчина только ест, лежит на диване и смотрит телевизор, значит, ему с вами хорошо.

* * *

Уже сейчас!

Во всех офисах страны!

Осенний послеотпускной блокбастер «Иван Васильевич вспоминает профессию»!

* * *

Возникает такое ощущение, как будто первые три класса в школе у вашего ребенка - это увлекательное состязание между родителями: кто лучше рисует, лепит, клеит…

* * *

Все обсуждают футбол, а я молчу, поскольку никогда футболом не интересовался.

В этом я похож на игроков нашей сборной.

* * *

- Дорогой, ты до нашей свадьбы говорил, что побывал в Европе, Америке, Африке. А куда мы с тобой поедем?

- Зачем ехать - я тебе и так все расскажу.

* * *

- Рабинович. Вы, конечно, меня извините, но... Я как руководитель сейчас говорю. Не пора ли вам имидж сменить? Вы ведь главный бухгалтер, а ходите... Я сколько себя помню - в одном и том же костюме...

- Таки, мине шо? Мой вполне еще приличный костюм на коленях продрать, как ваш заместитель, или дыры на попе сделать, как у вашей секретарши?

* * *

Миллионы лет назад приматы разделились на обезьян и людей. Одни смогли эволюционировать и живут достойно в комфортной среде обитания. Другие пока продолжают ходить на работу.

* * *

У окулиста:

- Очки носите?

- Нет.

- Но у вас характерный след на переносице

- Да это от пивной кружки!..

* * *

Сделал, как советовали в интернете, чтобы выучить английский с носителями языка: поехал в Англию, разбил пару витрин, сел в тюрьму. Целый год на государственном содержании и как раз среди носителей.

Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский - по-прежнему со словарем…

* * *

- Ты верный муж?

- Ну, как верный... Ленивый.