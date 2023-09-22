Анекдоты: Бывает, молчишь, а тебя уже не так поняли

Я, будучи совой, вставал все позже и позже, пока наконец не стал жаворонком.
* * *
Женщины говорят, что нам, мужчинам, легче. Нашел два носка - уже оделся.
Ага, пусть они попробуют найти два одинаковых носка!
* * *
Я, конечно, могу держать рот на замке, но ведь на лице все равно хорошо видны субтитры...
* * *
Метро учит разбираться в людях.
Например, если человек в винтажном свитере и с бородой сидит вертикально - это хипстер. Если лежит - бомж.
* * *
Дергается глаз?
Не волнуйтесь.
Это ваша крыша включила поворотник и показывает, в какую именно сторону она поехала.
* * *
Чиновник обучал маленького сына делать скворечник. Выделил ему денег на доски и гвозди. Сын отдал бате часть денег и ничего не построил.
* * *
Если мужчина только ест, лежит на диване и смотрит телевизор, значит, ему с вами хорошо.
* * *
Уже сейчас!
Во всех офисах страны!
Осенний послеотпускной блокбастер «Иван Васильевич вспоминает профессию»!
* * *
Возникает такое ощущение, как будто первые три класса в школе у вашего ребенка - это увлекательное состязание между родителями: кто лучше рисует, лепит, клеит…
* * *
Все обсуждают футбол, а я молчу, поскольку никогда футболом не интересовался.
В этом я похож на игроков нашей сборной.
* * *
- Дорогой, ты до нашей свадьбы говорил, что побывал в Европе, Америке, Африке. А куда мы с тобой поедем?
- Зачем ехать - я тебе и так все расскажу.
* * *
- Рабинович. Вы, конечно, меня извините, но... Я как руководитель сейчас говорю. Не пора ли вам имидж сменить? Вы ведь главный бухгалтер, а ходите... Я сколько себя помню - в одном и том же костюме...
- Таки, мине шо? Мой вполне еще приличный костюм на коленях продрать, как ваш заместитель, или дыры на попе сделать, как у вашей секретарши?
* * *
Миллионы лет назад приматы разделились на обезьян и людей. Одни смогли эволюционировать и живут достойно в комфортной среде обитания. Другие пока продолжают ходить на работу.
* * *
У окулиста:
- Очки носите?
- Нет.
- Но у вас характерный след на переносице
- Да это от пивной кружки!..
* * *
Сделал, как советовали в интернете, чтобы выучить английский с носителями языка: поехал в Англию, разбил пару витрин, сел в тюрьму. Целый год на государственном содержании и как раз среди носителей.
Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский - по-прежнему со словарем…
* * *
- Ты верный муж?
- Ну, как верный... Ленивый.