Вопрос дня: Что еще Россия должна сделать для мира на Кавказе?

Российские миротворцы уже эвакуировали из опасных районов Карабаха более 5 тысяч человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель Генсека ООН:

- На Кавказе российское военное присутствие должно усиливаться. Если наше политическое руководство увидит, что ситуация выходит из-под контроля, мы должны будем иметь полномочия принять меры, которые вынудили бы стороны соблюдать договоренности. В конкретных случаях наши миротворцы могут стать на границе двух республик, и у них должен быть мандат на применение силы. И еще нужно более серьезное наше гуманитарное присутствие.

Евгений Примаков, глава Россотрудничества:

- Это, извините, вопрос для высшего политического руководства. Я чиновник, руководитель Россотрудничества и не уполномочен отвечать на подобные вопросы.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка:

- А куда уж больше? Начнем делать что-то еще - нас тут же обвинят, что мы вмешиваемся во внутренние дела соседей. Нам остается быть миротворцами и посредниками. Потому что стороны там тут же начинают подозревать: ты больше поддерживаешь одних - и сразу обижаются другие. Со спорными территориями надо быть аккуратнее. Нарастим военное присутствие - нас обвинят в агрессии. Нужно баланс выдерживать.

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

- То, что мы уже делаем, соответствует в полной мере нашим возможностям. А выдвигать какие-то сверхусловия, как это делает руководство в Ереване, не следует. У нас судьба такая - быть посредниками, а то и защитниками для бывших республик СССР. Потому эти страны должны испытывать уважение к России, к нашим возможностям, к нашему общему прошлому. Мы точно не должны идти у них на поводу. Например, Украина бы процветала, если бы учитывала не только свои хотелки, но и интересы России, а не шантажировала нас.

Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского госцирка:

- Наша страна уже делает максимум возможного - и делает давно. Нам нельзя выходить ни из базы в Гюмри, ни из Карабаха, где стоят миротворцы. Притом нам надо создавать новые военные альянсы. И нужны проекты инфраструктурные на Кавказе, пусть это исторически неспокойный регион. Тут нужно учесть опыт Чечни. И нельзя выбирать, кого поддерживать - армян или азербайджанцев. Это исторически дружественные нам народы.

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