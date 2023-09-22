Дмитрий Песков: Наши СМИ качественно осветили визит Ким Чен Ына

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, как российские СМИ, на взгляд Владимира Путина, Кремля, на ваш взгляд, справились с освещением беспрецедентного шестидневного визита лидера КНДР в Россию? - эту тему журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить в пятницу, 22 сентября. - Мне кажется, это была особая, довольно-таки тонкая работа. Ведь мы, без всякой иронии, даже стали использовать новую стилистику – товарищ Ким Чен Ын, товарищ Путин. Как сработала пресс-служба президента? Может, кого-то наградят?

- Это обычная работа, это не повод для каких-то наград, - заметил Песков. - Там работал очень большой коллектив и министерства иностранных дел, и наша пресс-служба…

И региональные коллеги, региональные руководители тоже внесли очень весомый вклад.

Поэтому, как любой государственный визит, визит Ким Чен Ына был, конечно, сопряжен с большой работой, с вовлечением большого количества людей .А что касается российской прессы, безусловно, она, как всегда, качественно выполнила свою работу.

- А как нас оценили в Пхеньяне?

- Это нужно спрашивать Пхеньян, - так на мой следующий вопрос ответил Песков.

- То есть, у вас такой информации нет? - уточнил я.

- Мы знаем, что этот визит так же привлек большое внимание и в Пхеньяне, - заявил официальный представитель Кремля. - Там очень пристально следили за всем, что происходило в рамках этого визита.

- Спасибо большое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перчатка от космического скафандра и карабины: какими подарками обменялись Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись карабинами (подробности)