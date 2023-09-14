Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись карабинами

Действительно, обмен подарками состоялся
Фото: REUTERS
В четверг, 14 сентября, на брифинге официального представителя Кремля для российских и иностранных журналистов, прозвучал и такой вопрос…
- В 2019-м, во время визита корейского руководителя в Россию (они с главой РФ также встречались в Приморье), Владимир Путин и Ким Чен Ын дарили друг другу подарки. А было ли это нынче?
- Действительно, обмен подарками состоялся, - подтвердил Песков. - Мы предпочитаем никогда особо это не «публичить», но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе.
Подарил карабин нашего отечественного - российского производства - высочайшего качества.
В свою очередь, так же Путин получил в подарок - так же карабин, сделанный северокорейскими мастерами - от Ким Чен Ына.
Были и другие подарки.
КСТАТИ.
Когда в июле 2000-го президент Путин находился с визитом в Пхеньяне, они с Ким Чен Ином (тогда был руководителем КНДР) также обменивались сувенирами, но подробно об этом не рассказывалось.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бронированный лимузин, чемодан с бутылкой водки и экскаватор: Что в разные годы дарили в России лидерам КНДР
Лидер КНДР Ким Ир Сен ходил в Третьяковку с Хрущевым и в театр с Ельциным (подробности)
Куда полетят северо-корейские самолеты и поплывут паромы: О чем могли договориться лидеры России и КНДР
Кореевед Жебин: Россия может сотрудничать с КНДР в турсфере (подробности)
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
О чем могли договориться Владимир Путин и Ким Чен Ын (подробнее)