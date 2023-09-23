Осеннее равноденствие наступило: что значит этот особый момент в году и какие перемены принесет

Переход из северного полушария в южное и есть равноденствие Фото: REUTERS

Равноденствие – это, строго говоря, момент. Для наблюдателя на Земле диск Солнца пересекает небесный экватор. А если смотреть со стороны, экватор Земли поворачивается так, что смотрит прямо на нашу звезду. Так или иначе, то и другое происходит мгновенно. Когда пишутся эти строки, Солнце уже в южном небесном полушарии. Переход из северного полушария в южное (пересечение небесного экватора) и есть равноденствие. В этом году оно случилось 23 сентября, в 9 часов 49 минут по московскому времени.

Благодаря тому, что ось Земли наклонена к плоскости ее орбиты, мы испытываем смену времен года. Солнце освещает то преимущественно северное полушарие (март – сентябрь), то южное (сентябрь – март). Если разделить расстояние от небесного экватора до полюса (грубо говоря, до Полярной звезды) на 90 градусов, максимальное отклонение Солнца от экватора в ту или иную сторону составит 23,5 градуса. Это так называемый наклон эклиптики (Зодиака) к экватору. Который, как вы понимаете, эквивалентен наклону земной оси. Таким образом, в разгар зимы (солнцестояние – в конце декабря) Солнце заходит в южное полушарие не глубже, чем на 23,5 градуса, а в разгар лета (июнь) – в северное не глубже, чем на эту же величину. Будь иначе, Солнце появлялось бы в Москве в зените. Но такого не бывает никогда.

Равноденствие – день с особыми свойствами. Самое важное (но не самое очевидное): сегодня тени движутся по прямой. Попробуйте сами: отметьте чем-нибудь край тени от любого предмета. Затем еще и еще. Все отметки расположатся по прямой. В другие дни кривая, которую вычертит тень, окажется очень причудливой. Конечно, это свойство заметили еще древние. Говорят, что уже в VI веке до новой эры на площадях античных полисов устанавливали специальные устройства, которые фиксировали момент «спрямления» тени.

И это имело кое-какой практический смысл: в древности начало года откладывали именно от равноденствия. Его проще «поймать», чем солнцестояние. Удобная точка отсчета. Вот только от какого, весеннего или осеннего, считать, так и не договорились. Русские летописи создавались то в системе, когда началом года был март, то – когда сентябрь. Часто переписчики механически объединяли сообщения двух летописей, написанных в разных системах. Это приводило к дублированию событий. То есть, рассказав о делах такого-то года по мартовской системе, компилятор тут же рассказывал о том же, но как бы случившемся в следующем году, потому что другой его источник был создан в сентябрьской системе. Компилятора это не смущало, кто я такой, чтобы править древние книги. А вот современных историков очень даже: так этот князь ходил в поход дважды или только один раз?

В древности равноденствия сопровождались праздниками, но не обязательно четко в день самого астрономического события. Глубинным смыслом все-таки оставался сбор урожая. В Древнем Риме это происходило в самом деле в конце сентября, даже в начале октября. Тогда и праздновали. В Древней Руси – похолоднее, собирали уже в начале сентября. Так что у нас и начало года часто отсчитывали от 1 сентября. В Риме праздники осени знаменовали собой окончание тяжелых сельскохозяйственных работ. Особенно радовались рабы, потому что им оставалась теперь только работа по дому, не такая тяжелая. Все это сопровождалось распитием молодого вина. Тем более, что «старого» как такового и не было. При тех технологиях уже к весне вино превращалось в уксус, и годилось только рабам. У господ, конечно, были сорта получше, но и они хранились плохо. Еще римляне, помимо изобилия вина и еды, радовались окончанию жары. В Древней Руси, конечно, скорее кручинились, потому что наступала суровая зима – а зимы тогда были суровее нынешних.

Благодаря тому, что ось Земли наклонена к плоскости ее орбиты, мы испытываем смену времен года Фото: EAST NEWS

У равноденствий есть еще одна интересная особенность. Когда – максимум солнечной активности (как сейчас), чаще бывают яркие полярные сияния. Земля стоит, как вы уже поняли, экватором прямо к Солнцу. Заряженным частицам (космической радиации), которая проникает через «дыры» в районе магнитных полюсов, проще спускаться вниз, в низкие широты. Поэтому полярные сияния видят даже в Москве и южнее. Чему мы были недавно свидетелями несколько раз. Вы спросите: а разве летом радиации не проще проникать, ведь Солнце ближе всего к северному полюсу? И вы совершенно правы. Но летом в наших широтах светло. С мая по начало августа фактически не бывает астрономической ночи (то есть полной темноты). Поэтому сияние заметить сложнее. А еще летом на северном горизонте царствуют серебристые облака. В их сиянии полярных огней тем более не видно.

Вот такое интересное время, осеннее равноденствие. И погода на большей части территории России хорошая. Проведите этот выходной день интересно и с пользой.

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