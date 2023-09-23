Запад прозревает и кусает локти из-за помощи Киеву: Виктор Бут объяснил, почему в США меняется позиция по украинскому конфликту

Виктор Бут. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО И ПРОЗРЕВАЮЩИЙ ЗАПАД

…- Виктор Анатольевич, вопрос к вам, как к человеку, который следит за событиями не только в стране, но и в мире. Активно продолжают, грубо говоря, «мочить» Зеленского после его провальной поездки в США - и сами американцы, и в Европе. В чем причины вот этого его провала? Почему он оказался в такой международной западне?

- Зеленский же - настоящий актер.

Когда он представляет одну и ту же пьесу одним и тем же зрителям, то возникает эффект отторжения. И зрители реагируют так: мы это уже видели, мы это уже слышали.

И, если в прошлом году ему все единодушно и радостно аплодировали… То теперь - посчитали, сколько же денег потратили?

И - им, спонсорам, впору прослезиться. Или - кусать локти.

Потому что эффекта от той финансовой помощи, что была оказана Украине, очень мало.

А тем более - «пользы».

Конечно, если иметь ввиду тех, кто успел там что-то отмыть, получить обратные откаты.

Поэтому, здесь уже американское общество наверняка прозревает и начинает понимать происходящее.

Вместо того, чтобы у себя решать острые проблемы, а их в Америке много, особенно это касается инфраструктуры, деньги уходят на Украину. Поэтому республиканцы сейчас и заявили, что ни одной копейки они Зеленскому больше не дадут. И то, что обещает Байден, это, в принципе, из ранее выделанных и одобренных конгрессом средств…

Вот чем вызван такой холодный душ для руководителя «95-го квартала». И теперь, наверное, надо как-то менять сценарий. Или даже самих клоунов, я так думаю.

- Звучат разные цифры, сколько американцы всего потратили на Украину - и 100 миллиардов, и 115, и 120 миллиардов. Вот вы сказали про откаты… А какой процент они могли бы составить?

- Во-первых, там ситуация с этими американскими миллиардами такая…

То, что они платят якобы на вооружение, в основном, остается в США и уходит корпорациям на возобновление производства того же оружия. А та часть, что они тратят непосредственно на Украину… Я не могу даже вам сказать, сколько она составляет. Но, видимо, где-нибудь между 20 процентами и 40…

А иначе бы - с каких денег, извините, Зеленский так бурно скупал бы недвижимость в Европе и в других частях?

ВСЁ ПО УКРАИНЕ РЕШАЕТСЯ НЕ В КИЕВЕ

- Вы, наверное, видели по ТВ, что Зеленский по бумажке «отчитывался» перед Байденом. И Байден - так же, по бумажке - на это реагировать. И у многих создалось ощущение, что они декламируют какие-то старые свои тексты. Которые уже не имеют отношения к ситуации, складывающейся на Украине и в мире. А у вас какое ощущение?

- Ощущение только одно.

С самого первого дня пребывания Байдена в Белом доме было понятно, что человеку очень трудно. Что он допускает очень много ошибок, путается. И, если не примет, видимо, таблеток или не поставят ему капельницу… - то может быть все, что угодно. Вы помните случаи, когда Байден здоровался с какими-то духами, ходил потерянным…

Естественно, для администрации Байдена любое его публичное выступление - это кошмар. Они ему пишут карточки, пытаются как-то все уладить.

Это похоже на плохой детский утренник, где ребенок просто не знает, что ему делать и куда идти. Но там - невинные дети в детсаду, которые могут испугаться. А здесь - человек, который давно не должен был занимать позицию президента такой крупной супердержавы, да еще и с ядерным оружием.

Поэтому и текст для Байдена такой, что там – ничего нового. Главное, чтобы он не начал опять вставлять отсебятину. И чтобы потом Белому дому не пришлось выгораживать шефа - вы не так поняли, это совсем не так.

Помните, на пресс-конференциях он много раз говорил, что, если я вам разрешу задать вопрос, мне влетит. А влетит от кого? Кто же там на самом деле президент? Ну, да, про Зеленского тоже все ясно. Ему дали что-то прочитать – он все-таки профессиональный актер.

Все для Украины пишется и решается не в Киеве, и не Зеленским, а теми хозяевами, которые его содержат. Поэтому Запад сейчас активно «дотанцевает девушку», вышедшую в тираж и, видимо, скоро ее будут менять.

УЧАСТЬ НАРКОМАНА-ЗЕЛЕНСКОГО

- Вы сказали о здоровье – ну, понятно, что мы с вами не медики, но визуально же видно, что собой сегодня представляет Зеленский.

- Многие источники и специалисты подтверждают, что по видимым признакам Зеленский, похоже, употребляет наркотики и, многие сходятся во мнении, - это, видимо, кокаин. Судя по тому, как он часто потеет, как у него блестят глаза, как он часто чешет нос и прочее… Опять же, разберутся, наверное, потом.

Мы имели случаи в истории, когда такие лидеры, как Гитлер в последние несколько лет, активно сидели на наркотиках. Видимо, его ждет та же участь.

ГЛАВНЫМ ПОСТРАДАВШИМ СТАНЕТ ЕВРОПА

- Многие комментаторы, прежде всего, там, на Западе, говорят, что провал Зеленского ведет к завершению конфликта. Это так?

- Ну, Зеленский не мог провалиться – это, наверное, провал больше всего того коллективного запада, который против нас воюет.

Но сколько еще времени должно пройти, чтобы Германия поняла, что главным пострадавшим в этом конфликте станет Европа, которая лишилась нашего дешевого газа, свои конкурентные преимущества потеряла. Европа превратилась в такого второсортного игрока на мировой арене и, фактически, полностью подтвердила свое вассальное положение перед США.

ПРО ОТНОШЕНИЯ С ПОЛЬШЕЙ

- Не могу не спросить – Белый дом потребовал от Польши объяснить прекращение поддержки Киева. Они там немножко смягчили потом позицию, поляки, тем не менее, такое ощущение, что ряд стран, в том числе, Польша, Венгрия, Болгария, Словакия, уже безоговорочно не поддерживают коллективный запад. Вам так не кажется?

- На мой взгляд, это идет ссора между наложницами за право, кого выберет в очередной раз султан.

Польша долгое время была главной наложницей гарема американского, которая все делала так, как он хотел и стремилась как можно дольше оставаться во внимании. А тут вдруг весь центр тяжести и внимание переместились на Украину. Естественно, Польшу это не устраивает. И другие наложницы этого гарема стремятся попасть в центр внимания.

С другой стороны, поляки, наверное, тоже считают и свои людские потери на Украине, потому что польских наемников там очень много.

И как бы - несмотря на все амбиции, наверное, и они понимают, что прямой вооруженный конфликт и с Россией, и с Белоруссией, в том числе, с Союзным государством, был бы для них фатальным и приведет к очередному разделу Польши.

ПРОГНОЗ ПО ВЫБОРАМ В США И КОНФЛИКТУ НА УКРАИНЕ

- Можно какой-то ваш прогноз - что дальше будет с Байденом, что будет с Зеленским, что будет с выборами?

- Что будет с выборами? Давайте посмотрим. Ситуация в Америке накаляется, но она не разрешается. А проблемы в экономике будут это только обострять и выступать катализатором ещё большего обострения. И пока американские элиты даже не заморачиваются на том, как же улучшить, как же запустить свою экономику? Конечно, эта ситуация, если не приведет к революции, то, по крайней мере, американцы рано или поздно задумаются, кого же винить в том, как они живут.

- И на этом фоне, естественно, какой-то вариант будет прорисовываться на Украине, да?

- Да, но - повторяю - все решения принимаются не на Украине. И - даже теперь не в Варшаве или в Париже или в Брюсселе.

- А где больше?

- Процентов на 90 - в Вашингтоне и на 10 процентов - в Лондоне. Между этими столицами и решается судьба Украины и тех украинцев, которые продолжают умирать на фронтах. Которых, как пушечное мясо, режим Зеленского кидает и кидает в топку. Ведь у Зеленского задача одна – воевать до последнего человека на Украине.

- Да, это ужасно. Здесь оптимистами трудно быть, но будем ждать, что какие-то перемены все же наступят. Может, Штаты сменят президента…

- Там смена президента вряд ли к чему-то приведет. Главное, чтобы элита поняла, что они подошли к критической черте и этот конфликт будет для них фатальным. Вот тогда начнутся реальные перемены.

- Спасибо вам огромное.