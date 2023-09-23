В США назвали Зеленского избалованным актером после выступления на ГА ООН

В США недовольны поведением Зеленского на Генассамблее ООН Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский своим неподобающим поведением и ложью с трибун Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заставил страны Запада сомневаться в себе и в необходимости финансировать киевский режим. Об этом заявил журналист из США Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.

По мнению журналиста, Зеленский мнит себя мировым лидером и героем, но на деле же он терпит поражение.

Кроме того, на Западе понимают, что планы по ослаблению России потерпели крах - российская экономика выдерживает санкции, а армия РФ побеждает на поле боя. Видя все это, западные кураторы призывают Зеленского приостановиться, однако в ответ получают лишь вызывающее поведение.

"Западу сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как ребенок, избалованный ребенок. Так оно и есть, он избалованный актер", - заключил Хайфон.

Отметим, что об излишней эмоциональности Зеленского на полях ООН написали и в Bloomberg. В своей речи украинский президент яростно раскритиковал спонсоров за то, что тебе слишком медленно поставляют ВСУ вооружение.

После ООН Зеленский около часа выступал перед сенаторами США, признав, что без поддержки западных стран украинские войска быстро проиграют в конфликте. При этом большинство американских политиков и конгрессменов все равно выступают против выделения из бюджета 24 миллиардов долларов Киеву. KP.RU рассказал, почему встреча Зеленского и Байдена закончилась не по сценарию.