Анекдоты: Курица благодаря своему почерку поступила в мединститут

Нежный поцелуй сзади в шею - это очень интимный и трогательный момент.

И я не понимаю, почему люди в метро из-за этого так психуют!..

* * *

- А чё это генерал на памятнике в такой странной позе - раскорякой?

- Да финансирование урезали. Планировали его на коне...

* * *

- Пап, смотри, сиськи на елке!

- Где?! Блин, и за что я логопеду плачу?!

* * *

Слова, как телефонные звонки, входящие бесплатны, но за исходящие иногда надо платить.

* * *

Приходят семь боксеров в фотосалон и просят фотографа:

- Сфотографируй нас.

- Хорошо, как вас сфотографировать?

- Значит, мы, это, втроем с кулаками прем на этих четверых, а они, это, испугались и в стойке отходят.

Мужик их сфотографировал и спрашивает:

- Сколько сделать фоток?

- Две.

- Хорошо, но на фига вам такие фотки? Тем более две.

- Тренер нам сказал - принести две фотки 3 на 4.

* * *

Хорошо современным фермерам, не надо заморачиваться: посадил сою - и получай и масло, и мясо, и колбасу, и сосиски, и куриные котлеты, и молоко, и шоколад, и конфеты, и пельмени, и сырный продукт с одного поля.

* * *

Дама - партнеру по танцу:

- Да что вы меня вертите как сумасшедший? Это же медленный танец!

- Да-а-а? А на пластинке написано - 33 оборота в минуту…

* * *

В реанимации. Врач:

- Как это случилось?

- Меня жена бросила.

- Ну не стоило из-за этого прыгать с 3-го этажа!

- Я и не прыгал!

* * *

Когда рэпер выступает на сцене с наушником в ухе, я всегда представляю, что у него там играет какая-то хорошая музыка.

* * *

Идет собрание общества рыболовов-любителей, выступает председатель:

- Приближается время зимнего лова. Сколько будем брать водки? В позапрошлом году мы брали по одной бутылке на брата - потеряли удочки, в прошлом году брали по две - потеряли автобус. Что предлагаете?

Выходит один рыболов:

- Предлагаю в этом году взять по три бутылки, но удочки не брать и из автобуса не выходить.

* * *

- И как ты расходуешь свою зарплату?

- 40% - на еду, 30% - на «коммуналку», 30% - на одежду, 20% - на развлечения и непредвиденные расходы.

- Но это же в сумме получается 120%!

- В том-то и проблема…

* * *

Только в американских фильмах 20-летняя блондинка с 4-м размером бюста может быть специалистом по атомной энергетике…

* * *

Переписка в офисном чате:

- К нам на почту файл пришел с названием «10 тест».

- Это не «10 тест», а тест IQ.

- Нам его нужно пройти?

- Уже нет.