Анекдоты: Курица благодаря своему почерку поступила в мединститут

Нежный поцелуй сзади в шею - это очень интимный и трогательный момент.
И я не понимаю, почему люди в метро из-за этого так психуют!..
* * *
- А чё это генерал на памятнике в такой странной позе - раскорякой?
- Да финансирование урезали. Планировали его на коне...
* * *
- Пап, смотри, сиськи на елке!
- Где?! Блин, и за что я логопеду плачу?!
* * *
Слова, как телефонные звонки, входящие бесплатны, но за исходящие иногда надо платить.
* * *
Приходят семь боксеров в фотосалон и просят фотографа:
- Сфотографируй нас.
- Хорошо, как вас сфотографировать?
- Значит, мы, это, втроем с кулаками прем на этих четверых, а они, это, испугались и в стойке отходят.
Мужик их сфотографировал и спрашивает:
- Сколько сделать фоток?
- Две.
- Хорошо, но на фига вам такие фотки? Тем более две.
- Тренер нам сказал - принести две фотки 3 на 4.
* * *
Хорошо современным фермерам, не надо заморачиваться: посадил сою - и получай и масло, и мясо, и колбасу, и сосиски, и куриные котлеты, и молоко, и шоколад, и конфеты, и пельмени, и сырный продукт с одного поля.
* * *
Дама - партнеру по танцу:
- Да что вы меня вертите как сумасшедший? Это же медленный танец!
- Да-а-а? А на пластинке написано - 33 оборота в минуту…
* * *
В реанимации. Врач:
- Как это случилось?
- Меня жена бросила.
- Ну не стоило из-за этого прыгать с 3-го этажа!
- Я и не прыгал!
* * *
Когда рэпер выступает на сцене с наушником в ухе, я всегда представляю, что у него там играет какая-то хорошая музыка.
* * *
Идет собрание общества рыболовов-любителей, выступает председатель:
- Приближается время зимнего лова. Сколько будем брать водки? В позапрошлом году мы брали по одной бутылке на брата - потеряли удочки, в прошлом году брали по две - потеряли автобус. Что предлагаете?
Выходит один рыболов:
- Предлагаю в этом году взять по три бутылки, но удочки не брать и из автобуса не выходить.
* * *
- И как ты расходуешь свою зарплату?
- 40% - на еду, 30% - на «коммуналку», 30% - на одежду, 20% - на развлечения и непредвиденные расходы.
- Но это же в сумме получается 120%!
- В том-то и проблема…
* * *
Только в американских фильмах 20-летняя блондинка с 4-м размером бюста может быть специалистом по атомной энергетике…
* * *
Переписка в офисном чате:
- К нам на почту файл пришел с названием «10 тест».
- Это не «10 тест», а тест IQ.
- Нам его нужно пройти?
- Уже нет.