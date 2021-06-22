Режиссер фильма «В джазе только девушки» беседовал о бейсболе с мужем Мерилин, пока ветер поднимал ее юбку

Уайлдер говорил, что два раза снять у себя Мерилин Монро – это уже круче любого «Оскара» Фото: кадр из фильма

Билли Уайлдер, голливудский режиссер и обладатель шести «Оскаров», остался жив чудом. Еврейская семья, Австро-Венгрия. И Гитлер на подходе. Он успел уехать, но его мать, бабушка и отчим умерли позже в Освенциме. Уайлдер ненавидел фашизм, был известен, как циник, но снимал комедии. И они приносили кассу в достаточно беззаботной манере.

Несколько историй о Билли Уайлдере я расскажу вам сейчас.

Билли Уайлдер и Зигмунд Фрейд

В ту пору (середина двадцатых годов прошлого века) Билли Уайлдер был журналистом и к Фрейду пришел по работе. Горничная открыла, сообщила, что профессор обедает. Уайлдер ждал, пока профессор поест. Через полуоткрытую дверь он видел гостиную, где принимал пациентов Фрейд. Там была кушетка. Та самая, для приемов. Потом Уайлдер рассказывал, что кушетка была очень маленькой.

- Все его теории основаны на анализе коротышек, - говорил потом циничный Уайлдер. Про Фрейда вспоминал, как про человека тщедушного. Еще вспоминал турецкие ковры повсюду. А дальше Фрейд отправил Уайлдера куда подальше. Просто сказал: «Дверь вон там».

Уайлдер вспоминал, что потом люди специально приезжали к нему, чтобы узнать, как там было – у Фрейда. И он не отказывал всем в правде. Он повторял фразу «Дверь вон там!».

Билли Уайлдер, голливудский режиссер и обладатель шести «Оскаров»

Билли Уайлдер и Мерилин Монро

Уайлдер говорил, что два раза снять у себя Мерилин Монро – это уже круче любого «Оскара». И у Уайлдера было два фильма: «Зуд седьмого года» и «Некоторые любят погорячей» (в советском прокате – «В джазе только девушки»). Наш вариант про девушек в джазе работает и сегодня. Хотя в тот момент, когда Билли Уайлдер пришел к продюсерам, ему сказали: «Комедия с убийством? Тебя распнут».

Его не распяли, и он играл по своим правилам. Убедился, что Леммон и Кертис на пробах показали, что женщины из них выходят «сносные». А тут и Мерилин подбежала, поскольку очень хотела сыграть Душечку. Что было дальше в мире кино, мы знаем. А Мерилин доставала всех. Но Уайлдер говорил: если есть ритм, она следует ритму. Пусть на это требуется столько дублей, сколько нужно.

В фильме «Зуд седьмого года» ритма не было. Была Мерилин, она стояла над решеткой вентиляции. Специально пустили теплый воздух. Юбка взлетала вверх. А Биллли Уайлдер смотрел, как Джо Димаджо, муж Мерилин Монро, страдает в углу.

Уайлдера потом спрашивали, о чем он говорил с Димаджо. О бейсболе, знаете ли, не о звезде.

Кстати-некстати: Уайлдер в женские платья не переодевался, чтобы актерам что-то доказать и показать. Он ставил задачу, а задача была выполнена.

У Уайлдера было два фильма с Монро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Билли Уайлдер и Одри Хепберн

Фильм «Сабрина» стал вторым для Одри после «Римских каникул». Там она получила «Оскар», но снималась в «Сабрине» чуть раньше. Еще не зная, какая дорога ей предстоит. И на съемках Одри, если говорить современным языком, постоянно троллил Хэмфри Богарт. Однажды Билли Уайлдер во время конфликта пытался спасти Одри Хепберн. И сказал Богарту: «Смотрю я на тебя, Боги, и под кажущимся говном вижу настоящее».

Билли Уайлдер и Марлен Дитрих

Как он писал про Марлен? Она «умна, добра, готова к помощи и при этом отличается наивностью шестнадцатилетнего подростка. У нее романтическая душа. Этим и объясняется несоответствие между ее внешностью и сущностью». С этой женщиной он сделал два фильма, и второй – «Свидетель обвинения» по рассказу Агаты Кристи, близок к гениальности.

Марлен он говорил: за это ты «Оскар» не получишь. Публика не любит, когда ее дурачат. А Марлен и Билли дурачили. Создали новую личность, поставили на свидетельское место. И посмотрели, что получится.

Однажды он, Билли, задал Марлен совершенно бестактный вопрос: пришлось ли ей переспать с Эйзенхауэром.

- Чего ради? – ответила Дитрих. – Он не был на передовой.

Билли Уайлдер и Билли Уайлдер

Этот человек прожил много лет. Умер, когда ему было 95. Он уже застал цифровые технологии, но не очень в них верил. Его кино было там, с Мерилин, Одри, Марлен.

И при этом он когда-то работал с Реймондом Чандлером. Почти век, вместивший в себя все – и эмиграцию, и ужас гибели близких в «Освенциме», и капризы Мерилин Монро на съемках одной из самых смешных комедий мира. «Некоторые любят погорячее». Но погорячее уже некуда, так что в «Джазе только девушки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрилин Монро брала уроки актерского мастерства у Михаила Чехова, читала Достоевского и шушукалась с Набоковым и Шолоховым

Исполняется 95 лет со дня рождения главного секс-символа Голливуда (подробнее)