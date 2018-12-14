2018-12-14T15:17:34+03:00
Звезды

Шляпа, балетки и укороченные брюки: Одри Хепберн названа главной модницей столетия

Опрос, проведенный в разных странах, показал, что утонченный стиль актрисы не удалось переплюнуть никому
Ольга АНТОНОВА
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Актриса в фильме 1961 года "Завтра у Тиффани".Актриса в фильме 1961 года "Завтра у Тиффани".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На днях логистическая компания DHL опросила шесть тысяч женщин из Великобритании, США, Италии, Австралии и Японии, чтобы узнать, кого они считают главной модницей столетия. Большинство респонденток уверенно заявили, что иконой стиля является Одри Хепберн. И только опрошенные в США поставили на первое место супругу президента Джона Кеннеди- Жаклин.

На втором месте в Великобритании и Австралии и на третьем — в Италии и США оказалась принцесса Диана, сообщает The Telegraph.

Актриса на съемках фильма "Как украсть миллион", 1966 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса на съемках фильма "Как украсть миллион", 1966 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так почему же Одри? Актриса считается синонимом элегантности, вдохновленной женственности и чистого очарования. Развитию утонченного образа актрисы поспособствовала дружба с Юбером де Живанши. Их отношения начинали развиваться как деловые в процессе работы над платьями к фильму «Сабрина», но вдохновляющее изящество актрисы покорило французского модельера, и на долгие годы Одри стала для него самой настоящей Музой. Он охотно помогал ей в разработке собственного стиля – кинематографического и повседневного, заложил основы для стиля Одри Хепберн сегодня и посвятил ей индивидуальный аромат L’Interdit, выпущенный модным домом. Благодаря дизайнеру в гардеробе Одри надолго обосновались: укороченные брюки – зауженная модель длиной до щиколотки; А-силуэты – в платьях и пальто; приталенные жакеты – строгие и очень женственные; белые рубашки – свободные, скроенные в мужском стиле.

Актриса Одри Хепберн считается синонимом элегантности, вдохновленной женственности и чистого очарования. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Одри Хепберн считается синонимом элегантности, вдохновленной женственности и чистого очарования.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Givenchy позаботился о том, чтобы придать Одри эксклюзивности. Для этого он стал добавлять в ее наряды темные очки, элегантные платки и шляпки. Так как без них сложно представить стиль Одри Хепберн – фото помогут воссоздать идеальный лук звезды: Очки. Модель «кошачий глаз» непременно в крупной оправе только подчеркивала хрупкость и утонченность внешности актрисы. В них она смотрелась особенно трогательно и элегантно, хотя сама оправа вряд ли может претендовать на изящество оформления. Шляпки и платки. Идея покрывать голову Одри в кинематографе и повседневной жизни вдохновила дизайнера при создании фильма «Завтрак у Тиффани». Создавая некоторую тень на лице, модные аксессуары выгодно подчеркивали и без того эффектные глаза Одри и выделяли ее скулы. Это придавало лицу некоторую загадочность и трогательное очарование.

Также стиль Одри Хепберн немыслим без балеток и лоферов, которые звезда предпочитала какой-либо иной обуви. Модели без каблуков – женственные и комфортные – разработал для Одри итальянский модельер Salvatore Ferragamo, и их она любила больше всего. Балетками дополняла платье в стиле 50 х Одри Хепберн, и капри, и юбки – это был для звезды по-настоящему универсальный и комфортный вариант. Отдельного разговора заслуживает макияж в стиле Одри. В те времена было модно выделять глаза черной подводкой при внешней нежности натуральных оттенков. Эти правила и соблюдала великая актриса, немного подкорректировав их под себя. В макияже Одри Хепберн предпочитала: тени натуральных тонов – нежно-розовые или темные; черную подводку – по периметру глаза, но без соединения краев; много туши – для яркости; накладные ресницы – для объема; помаду – коралловую или нежно-розовую.

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