Подросток решил судиться с родителями-антипрививочниками за право на вакцину

Адвокат намерен провести с родителями подростка разъяснительную беседу и постараться изменить их взгляд на проблему. Фото: Shutterstock

Битва за антитела идет по всему миру. И иногда противниками в ней оказываются самые близкие люди. 17-летний итальянский подросток из Флоренции хочет того же, что и все его сверстники - гулять, развлекаться, путешествовать. На пути к этой нехитрой мечте стоит пандемия коронавируса. К счастью, сейчас несложно получить вакцину, которая дает защиту от болезней.

И все бы ничего, да только родители подростка - убежденные антипрививочники. Они не просто не хотят вакцинироваться сами, но и запрещают процедуру сыну. О конфликте отцов и детей рассказывает CorriereFiorentino. Тем более, конфликт этот получил неожиданное развитие.

После отказа матери и отца дать ему требуемое по закону письменное согласие на вакцинацию, парень, посовещавшись с учителями и одноклассниками, решил подать на родителей в суд. В школе инициативу подростка поддержали и посоветовали обратиться в Ассоциацию адвокатов по семейным делам (Ami) Тосканы.

- На данный момент судебный процесс не начат, и не факт, что его удастся запустить. Мы надеемся, что решение удастся найти и без обращения к Фемиде - объясняет Джанни Бальдини, президент указанной ассоциации.

Адвокат намерен провести с родителями подростка разъяснительную беседу и постараться изменить их взгляд на проблему. По мнению Джанни, случай его клиента, несмотря на жесткую позицию обоих родителей, может в итоге завершиться полюбовно.

- У меня есть еще одно дело в Ареццо - мальчик 16 лет хочет сделать прививку, но там один родитель за, а второй - против. В таких случаях без обращения в суд по делам несовершеннолетних уже не обойтись, - говорит Бальдини.

Вакцинация несовершеннолетних от коронавируса в Италии разрешена с 6 июня 2021 года. Сделать прививку можно детям с 12 лет после медосмотра семейным врачом и при условии наличия письменного согласия обоих родителей на процедуру вне зависимости находятся ли они в браке или нет.