Итальянский подросток подаст в суд на родителей за запрет привиться от COVID-19

В Италии подросток подаст в суд на родителей за запрет привиться от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подросток из Флоренции обратился к адвокатам после того, как родители-антипрививочники запретили ему вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

В Ассоциации семейных адвокатов Тосканы рассказали, что подростку 17 лет, и он не может получить прививку без разрешения родителей. Однако они запрещает ребенку вакцинироваться.

- Пока заявление не дошло до суда. Я постараюсь поговорить с родителями, чтобы они передумали. Иначе дело передадут в трибунал по делам несовершеннолетних и будет назначен специальный куратор от прокуратуры, — цитирует адвоката Джанни Балдини РИА Новости.

Это не первый такой случай в Италии. В частности, в городе Ареццо 16-летний подросток пытается добиться разрешения на вакцинацию.

Напомним, Италия будет открыта для россиян с 28 июня 2021. Несмотря на снятие ограничений по авиасообщению, продолжает действовать запрет на въезд россиян в Италию. На данный момент россияне могут получить разрешение на въезд только в индивидуальном порядке и при наличии исключительных обстоятельствах.