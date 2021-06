Почему и как часто заболевают ковидом привитые от коронавируса

По статистике, опубликованной в марте, диагноз COVID-19 получили около тысячи вакцинированных жителей столицы, или 0,1% привитых «Спутником V». Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Если брать людей, находящихся сейчас в стационарах (в Московской области. - Ред.), то порядка 8-10% - это те люди, которые вакцинировались или болели ранее, - сообщила в начале этой недели министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводит агентство ТАСС. При этом глава подмосковного Минздрава не уточнила, какую долю из названного количества составляют именно привитые пациенты.

Более точные данные обнародовали московские власти в конце марта нынешнего года. К тому времени диагноз COVID-19 получили около тысячи вакцинированных жителей столицы, или 0,1% привитых «Спутником V». Из этой тысячи, по данным московского оперштаба по борьбе с коронавирусом, 76% перенесли инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Соответственно, оставшаяся четверть (250 человек) переболели в средней или тяжелой форме. Важный нюанс: тогда еще в столицу не нагрянул новый, более заразный и агрессивный индийский штамм «короны».

Об уровне заболеваемости привитых в условиях нынешней вспышки официальной информации пока нет. Главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в его больнице оказалось 136 человек, которые в той или иной степени участвовали в вакцинации. Большинство получили только первый компонент вакцины. В целом, по словам Проценко, с декабря прошлого года, когда началась массовая вакцинация, через «Коммунарку» прошло около 23 тысяч человек, и среди них было 0,6% полностью привитых.

Разработчики «Спутника»: в среднем заболевает десятая доля процента

В феврале этого года разработчики «Спутника V» опубликовали в авторитетном международном журнале «Ланцет» предварительный анализ промежуточных итогов III фазы клинических исследований (КИ) вакцины (preliminary results on the efficacy and safety of Gam-COVID-Vac from the interim analysis of this phase 3 trial). Напомним, окончание III фазы КИ «Спутника» запланировано на 31 декабря 2022 года.

Как сообщают авторы статьи, из 14 964 участников испытаний, получивших обе дозы прививки, диагноз COVID-19 был подтвержден у 16 человек. Это 0,1% привитых - тот же показатель, который обнародовали власти Москвы. Но, опять-таки, не будем забывать: речь шла о проверке эффективности вакцины в условиях распространения прежних штаммов коронавируса. После появления индийского мутанта работоспособность «Спутника» снизилась, признают в НИИ им. Гамалеи.

Насколько и как часто заболевают привитые на сегодня - опубликованных научных данных пока нет. Большинство экспертов считают, что эффективность российской прививки тем не менее сохраняется на достойном уровне, хорошо обеспечивающем защиту от тяжелых осложнений и летальных исходов ковида.

Три самых частых причины, почему заболевают привитые

Специалисты называют такие причины:

1. Высокий уровень концентрации вируса. Если человек оказывается в людном месте, где много инфицированных, или один на один в тесном закрытом помещении с больным, то ударная доза вируса может пробить поствакцинальную иммунную защиту.

2. Мутации коронавируса. Новые штаммы, в первую очередь индийский (дельта), частично уходят от иммунитета переболевших и привитых ныне существующими вакцинами. Это может привести к заболеванию. Но тяжелых осложнений, как правило, удается избежать.

3. Индивидуальные особенности иммунитета. У части людей (до 8-10%) в принципе не вырабатывается поствакцинальный иммунитет. У других антитела и другие звенья иммунной защиты формируются медленнее или перестают работать быстрее.

! Заранее спрогнозировать, как среагирует именно ваш организм на встречу с вирусом после прививки в конкретный момент времени - насколько велик риск заразиться и заболеть - на сегодня не представляется возможным, говорят ученые. Именно поэтому сейчас, в условиях подъема заболеваемости, высокой распространенности инфекции и отсутствия коллективного иммунитета привитым рекомендуется соблюдать масочный режим. Чтобы не заболеть самим (пусть и легко, в любом случае это не подарок) и не заразить окружающих.

