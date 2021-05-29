12 советов, как себя вести до и после прививки от коронавируса

Ответная реакция организма на введение любой вакцины очень индивидуальна Фото: REUTERS

Сегодня в нашей стране применяются три российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» НИИ им. Гамалеи (ее второе название - «ГамКовидВак»), «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «КовиВак» Научного центра им. Чумакова. В тех прививочных пунктах, куда доставили вакцины сразу нескольких видов, подобрать наиболее подходящую для конкретного человека может только врач — учитывая состояние здоровья пациента, поясняют эксперты.

Исходя из результатов клинических исследований, все зарегистрированные вакцины безопасны и эффективны против ковида. При этом, как и любой медицинский препарат, прививка может давать побочные эффекты. В подавляющем большинстве случаев они проходят быстро и без последствий. В то же время практика уже показала четкую тенденцию: чем старше человек, тем меньше у него побочек после вакцины. Медики связывают это с тем, что с возрастом иммунитет ослабевает, начинать работать не так активно и потому дает менее выраженные реакции. Поэтому не исключается, что представителям старшего поколения (60+) в некоторых случаях может понадобиться третий укол вакцины (сейчас все применяемые в клинической практике прививки включают два укола с интервалом в 2-3 недели). Об этом, в частности, сообщили представители разработчиков «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Все зарегистрированные вакцины безопасны и эффективны против ковида. Фото: EAST NEWS

Однако в любом случае ответная реакция организма на введение любой вакцины очень индивидуальна, напоминают врачи. Вместе с медиками мы составили подборку советов, которые помогут перенести прививку максимально комфортно, быстро справиться с возможными побочными эффектами. А также, что немаловажно, соблюдение этих простых правил может повысить шансы на выработку полноценного иммунитета.

1. Если у вас есть серьезные хронические болезни (сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические, диабет и др.) - сходите на прием к лечащему врачу, чтобы убедиться, что заболевание находится в ремиссии. Сами по себе такие болезни не являются безусловным противопоказанием к вакцинации. Более того, прививка от коронавируса в подобных случаях особенно актуальна, поскольку пациенты-хроники в группе очень высокого риска опасных осложнений ковида вплоть до летального исхода. Но важно, чтобы на момент введения вакцины состояние организма было стабильным, не наблюдалось обострения.

! Также лечащий врач поможет при необходимости временно скорректировать прием лекарств (некоторые препараты мешают выработке иммунитета при вакцинации) и подобрать наиболее подходящую из вакцин.

2. Налегайте на продукты, которые «любит» наша кишечная микрофлора. Она вносит большой вклад в выработку иммунного ответа на вакцину. Таких полезных продуктов две группы:

- пребиотики, богатые пищевыми волокнами: овощи, цельнозерновые крупы, бобовые, зелень;

- пробиотики - кефир, йогурт, простокваша, квашеная капуста.

3. Ограничьте алкоголь за 3 дня до вакцинации (один бокал вина или пива допустимы, но лучше пару дней обойтись и без них).

4. Постарайтесь не переутомляться, в том числе не изнуряйте себя физнагрузками на даче или в спортзале за 1-2 дня до прививки.

5. Желательно хорошо выспаться, чтобы снизить уровень стресса (он может ухудшать иммунный ответ на вакцину, хотя и не критически).

6. После прививки в течение пары дней воздержитесь от алкоголя.

Даже после прививки нужно носить защитные маски в людных местах. Фото: Артем КИЛЬКИН

7. В день вакцинации рекомендуется не посещать бани, бассейны, сауны, не купаться в природных водоемах.

8. Не злоупотребляйте солнечными ваннами. Избыток ультрафиолета неблагоприятно влияет на иммунитет и может снизить выработку защитных антител после прививки. Врачи рекомендуют загорать до 10-11 утра и после 17-18 вечера, избегать солнцепека.

9. Воздержитесь от сильных физнагрузок, интенсивных занятий спортом в течение пары дней после вакцинации. А вот прогулки на свежем воздухе, ходьба быстрым шагом очень приветствуются. Они улучшают кровообращение и работу всех органов и систем организма, включая иммунную.

10. Старайтесь спать не менее 7-8 часов - научные исследования показывают, что здоровый сон улучшает выработку иммунитета после вакцинации.

11. Ешьте белковые продукты: молочные, рыбу, нежирное мясо. Они дают организму необходимый строительный материал для формирования защитных антител.

12. Продолжайте соблюдать защитные меры: ношение масок в людных местах, мытье рук, использование антисептиков.

! Помните, что полноценный иммунитет возникает в среднем через 40 дней после первого укола вакцины. До истечения этого срока важно не только избежать заражения коронавирусом, но и не подхватить другую ОРВИ, энтеровирус или прочие инфекции. Они могут помешать эффективной выработке иммунитета после вакцинации.

В период вакцинации нужно вести здоровый образ жизни, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Фото: Андрей КУРОЧКИН

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Чем лучше сбивать температуру и принимать ли таблетки от аллергии «на всякий пожарный»

Одна из самых распространенных реакций на вакцину — подъем температуры. Возможны также головные боли, ломота в мышцах и суставах. Для избавления от таких симптомов лучше всего подойдут парацетамол и ибупрофен (последний дает чуть более сильный болеутоляющий эффект), пояснил «КП» замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

В соцсетях часто можно встретить советы заранее начать принимать антигистаминные препараты (таблетки от аллергии) — мол, они предотвратят побочки от прививки. Однако эксперт опроверг пользу такого подхода.

- Антигистаминные препараты нужно принимать строго по медпоказаниям, то есть только тем пациентам, которым их назначил врач с учетом аллергического анамнеза. Если вы решите принять такие таблетки «на всякий пожарный», пользы не будет, а вред возможен. Одно из недавних крупных исследований показало, что «профилактический» прием антигистаминных препаратов при вакцинации замедляет иммунный ответ на прививку, - отметил доктор Горелов.

А вот принять успокоительные, если у вас повышенная тревожность, боитесь уколов и т. д., перед вакцинацией не возбраняется. «Кроме того, из-за тревоги может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации я бы порекомендовал с утра самостоятельно измерить давление. И если оно повышено, принять соответствующие препараты, рекомендованные вам лечащим врачом», добавляет Александр Горелов.

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