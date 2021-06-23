«Гадам нет пощады, нет спасенья гадам», - спела группа «Чайф» песню из 1942 года, когда еще не было ясно, кто победит. Фото: Кадр НТВ

Есть даты в нашей истории, к которым сегодня трудно подойти правильно. Иногда проявляется излишний пафос. Иногда – попсовость нехорошая. А вот 22 июня на «Квартирнике» у Маргулиса на НТВ оказалось иным. И здесь мне хочется воспеть Юрия Стоянова, который так исполнил песню Высоцкого про не вернувшегося из боя, что было очень сложно не плакать. А потом он спел свою песню. Которая называлась «16 строчек о войне». Я не пересчитывала строчки, зачем? Когда кто-то поет искренне, никто не считает.

«Квартирник» снимался в Брестской крепости. Там, где началась война. Люди сражались, и сегодня не было смысла поставить куда-то в центр мемориала вышколенный оркестр или веселенькую звезду, накачанную ботоксом. Пришли люди, которым не все равно.

И это важно, поймите.

В общем, я хочу сказать спасибо тем людям, которые спели мне «Темную ночь», «Землянку» и «На безымянной высоте». Иногда мне казалось, что кто-то поет неправильно. Но эти песни выше того, чтобы была маркировка «правильно-неправильно». Эти песни просто есть.

Фото: Кадр НТВ

Советская история содержит в себе множество противоречий. Как и любая другая история, впрочем. Но песни той войны и о той войне не укладываются ни в одну стратегическую линейку. Они жили и живут. Их поют даже блогеры (например, Игорь Растеряев, у которого гармошка золотом блестит).

Отдельное слово – о Леониде Агутине, который спел о тишине и о тех, кого сегодня нет. И просил – «не позволь мне погибнуть, не ведая счастья».

- Словно кто-то из нас что-то знает, - спел Леонид, и в этой фразе он выразил примерно то, что думали все потом. После 22 июня 1941 года. Так удобно думать: вот, мы предчувствовали. Но песня у Агутина не о том. Она, как в «Семнадцати мгновений весны», про память. Укрытую «Такими большими снегами».

Правда в том, что все ждали счастья. Оно казалось близким и достижимым. И в один час все перевернулось. Утром, в четыре.

«Гадам нет пощады, нет спасенья гадам», - спела группа «Чайф» песню из 1942 года, когда еще не было ясно, кто победит. А потом спела уже более современную «Не спешите нас хоронить». И в этом соединении двух историй, собственно, есть все наше. Наши прадеды боролись за счастье, и у них дома было детей мал-мала. А еще им просто хотелось пожить. Не всем удалось, им светлая память. А тем, кто вернулся – тоже уже светлая память. Мы прощались с фронтовиками постоянно, не очень понимая, какой вопрос можно задать человеку, который в 17 лет шел в атаку. Остались песни. И иногда их поют хорошо.

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