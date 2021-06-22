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Общество22 июня 2021 15:43

Опубликованы довоенные кадры и хроника ВОВ, восстановленные с помощью нейросетей

Запись 1941 года публикует телеканал RT
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Великая отечественная война, 1941 год. Вслед за огневым ураганом пошла в бой наша пехота. Репродукция Фотохроники ТАСС

Великая отечественная война, 1941 год. Вслед за огневым ураганом пошла в бой наша пехота. Репродукция Фотохроники ТАСС

С помощью нейросетей специалистам удалось восстановить уникальные кадры довоенной жизни москвичей и записи времени Великой Отечественной войны. Видеозапись к 80-летию начала войны опубликовал RT.

Кадры военной хроники специалисты оставили черно-белыми, а записи довоенных времен раскрасили с помощью современных технологий. Во время ролика можно увидеть съемки повседневной жизни в центре столицы: в городе лето, люди гуляют на Театральной площади, кто-то торопится по своим делам.

Добавим, ранее канал представил еще один восстановленный видеоролик. На кадры военных лет специалисты наложили запись, на которой Арсений Тарковский читает свое собственное стихотворение «Суббота, 21 июня». Для создания памятного видеосюжета также были использованы технологии нейросетей.