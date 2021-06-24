Открытие Израиля для иностранных туристов отложено как минимум на месяц

Помимо отсрочки на открытие границ, граждан Израиля предупредили, что рост числа новых случаев заражения COVID-19 приведет к возобновлению обязательного ношения масок Фото: REUTERS

Анонсированное открытие границ Израиля для индивидуальных туристов, ранее запланированное на 1 июля, сдвигается как минимум на месяц.

Такое решение приняли премьер страны Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц после анализа ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом и распространением индийского штамма.

Помимо отсрочки на открытие границ, граждан Израиля предупредили, что рост числа новых случаев заражения COVID-19 приведет к возобновлению обязательного ношения масок в закрытых помещениях.

Для более полного соблюдения карантинных мер к работе привлекается не только полиция, но и городские инспекторы.

Согласно новому указу, подписанному в минздраве Израиля, отныне за нарушение карантинных ограничений ребенком младше 12 лет его родителям (или опекунам) может быть выписан штраф в размере до 5 тысяч шекелей (примерно 111,5 тысячи рублей). Помимо этого, на территории тель-авивского международного аэропорта им. Бен-Гуриона и других пограничных пунктов запрещено находиться без масок, а любой человек (вне зависимости от прививки или перенесенного в прошлом коронавируса) может быть отправлен на карантин по решению компетентных сотрудников здравоохранения.

Кроме того, гендиректор минздрава имеет право ввести масочный режим на территории любого учреждения в стране.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал сограждан временно отказаться от поездок за границу, если они не связаны с неотложными делами и назвал рост заболеваемости в стране «новой вспышкой».