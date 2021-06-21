Израиль с июля откроет границы для туристов

Главным условием для пропуска на территорию Израиля станет наличие документов о вакцинации Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Израиля заявило, что с 1 июля 2021 беспрепятственно посетить страну сможет большинство туристов, вне зависимости от того, участвуют ли они в групповом туре или прибывают в индивидуальном порядке.

Главным условием для пропуска на территорию Израиля станет наличие документов о вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом получение предварительного разрешения больше не потребуется.

До начала июля действуют прежние правила, а разрешения будут выдаваться на основе нескольких пунктов, основным из которых также станет вакцинация.

Для туристов, которым разрешат въехать на территорию страны без прививки, будет действовать требование о самоизоляции в течение 10-14 дней в соответствии с рекомендациями Минздрава Израиля.

В этот же период в страну не впустят путешественников из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, в том числе из России, Индии, Бразилии и ряда других. В случае необходимости, индивидуальные решения по вопросу въезда из «опасных» стран будет принимать специальный комитет.

Также в ведении комитета будет находиться разрешение для израильтян на выезд в страны с высоким уровнем заражения COVID-19, в другие государства граждане Израиля смогут ехать беспрепятственно.

Широкомасштабная кампания по вакцинации граждан была развернута в Израиле со второй половины декабря прошлого года. Согласно официальным данным, на сегодняшний день в стране привито более половины населения. Для вакцинации используется препарат американской компании Pfizer.

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