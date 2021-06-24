Молодежь погрязла в микрокредитах: коллекторы сообщили об удвоении числа проблемных заемщиков

Проблемная клиентура кредитных организаций молодеет на глазах. Молодых людей от 18 до 25 лет, не расплатившихся по кредитам, за год стало вдвое больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Проблемная клиентура кредитных организаций молодеет на глазах. Молодых людей от 18 до 25 лет, не расплатившихся по кредитам, за год стало вдвое больше. Если в начале 2020 года они составляли лишь 10% от всех "клиентов" коллекторских агентств, то сейчас уже 20%.

Причем речь идет не столько о банковских кредитах, сколько о микрозаймах. Это подтверждают представители микрофинансовых компаний.

- Доля молодых заемщиков микрофинансовых организаций растет, начиная с прошлого года, - говорит Юрий Кудряков, гендиректор «Юником 24». - Для молодежи более понятны и привлекательны онлайн-продукты. Еще одна причина - активность и самостоятельность. Они начинают работать уже с 18 лет и пытаются закрыть свои потребности без родительской помощи. Кроме того, порядка 85% молодых заемщиков МФО - это те, кому ранее банк отказал в кредите.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев подчеркивает, что в банковском мире доля молодых заемщиков мала «исторически». Кредиты им выдают неохотно, потому что нет устойчивого дохода и кредитной истории, высока доля спонтанных расходов.

— Проблемные долги молодых выросли в два раза потому, что во время кризиса именно у этой категории наиболее сильно "просели" и без того нестабильные доходы, - комментирует Мехтиев. - Но в этом нет ничего смертельного и критичного. Более того, мы видим, что банки сейчас привлекают к рекламе блогеров и звезд тик-тока, чтобы завлечь молодежную аудиторию. То есть этот сегмент рынка считается очень перспективным.

КОНКРЕТНО

Доля невыплаченных кредитов, выставленных на продажу:

Доля невыплаченных кредитов, выставленных на продажу

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