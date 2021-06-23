«Неравенство по доходам у нас высокое, а по имуществу – катастрофическое»: Зачем в России предлагают ввести налог на наследство

Пандемия обострила глобальную проблему. Богатые по всему миру богатеют, а бедные - беднеют. Фото: Shutterstock

Пандемия обострила глобальную проблему. Богатые по всему миру богатеют, а бедные - беднеют. Пропасть в доходах и имуществе становится все более ощутимой. И Россия здесь в «передовиках». В то время как состояния отечественных миллиардеров за год выросли в разы, реальные доходы большинства россиян упали. А растущая инфляция съела остатки покупательной способности крохотных пенсий и зарплат. Что с этим делать? И как сделать распределение доходов и богатства в стране более справедливым? Об этом в интервью «КП» рассказал ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

«ВАЖЕН НЕ РОСТ ЭКОНОМИКИ, А РОСТ ДОХОДОВ ЛЮДЕЙ»

- Главная проблема России – низкие темпы экономического роста. Что делать, чтобы мы ускорились?

- Проблема нашей экономики в том, что мы десять лет пребываем в состоянии стагнации. Экономический рост есть, но он крайне маленький. И не соответствует нашему потенциалу. Мне кажется, более важный показатель – реальные доходы граждан. Это именно то, о чем мы должны в первую очередь беспокоиться, - насколько хорошо живут россияне. Именно это должно стать главной целью.

- Как писал в своей книге «Мифы экономики» ваш предшественник на посту ректора РЭШ Сергей Гуриев: «Если в городе ввели платную парковку, то ВВП от этого вырастет, а вот вы вряд ли разбогатеете»…

- Многие государственные программы, к сожалению, направлены на рост ВВП, а не на благосостояние граждан. Именно поэтому даже тот небольшой экономический рост, который сейчас есть, люди не чувствуют.

- Кстати, о доходах. Есть такой парадокс. Безработица у нас в стране маленькая, но при этом работу не найти. Как это можно объяснить?

- У нас скрытая безработица. Люди притворяются, что работают. А работодатели притворяются, что нормально платят. Или люди не идут на биржу труда, потому что пособия мизерные. У нас, к сожалению, отсутствует главное – нормальная помощь безработным в поисках новой работы и программы переобучения. Причем не только для 20-летних. Сейчас такая экономика, что люди должны учиться в течение всей жизни. Иначе их навыки теряются. Система поддержки, переобучения и потом поиска работы в эффективных секторах у нас пока работает очень плохо.

- Правильно я понимаю, что вы больше склоняетесь к американской системе поддержки безработных, когда можно легко уволить человека, но в то же время он будет получать хорошее пособие по безработице и потом быстрее находить новую работу?

- Я бы не сказал, что сторонник именно американской системы. Она очень жесткая. Там легко уволить человека, но очень маленькая потом поддержка с точки зрения переобучения. В немецкой системе – наоборот. Там очень развита система переобучения людей. Мне кажется, интереснее комбинировать отдельные элементы. Легкое увольнение – полезная вещь, но только в том случае, если после этого вам тут же начинают оказывать поддержку. При этом холить и лелеять безработных, как делают в некоторых европейских странах, чтобы они годами сидели на пособии, тоже, наверное, неправильно. Это перебор в другую сторону. Найти золотую середину – очень сложная задача. Но ее надо найти.

«НАЛОГ НА НАСЛЕДСТВО В РАЗНЫХ СТРАНАХ – ДО 30 – 50% ОТ СТОИМОСТИ»

- Во время пандемии усилилось неравенство. Богатые стали богаче, а бедные беднее. Причем по всему миру. Как сгладить неравенство в России?

- Есть два вида неравенства - по доходам и по имуществу. По доходам оно у нас высокое, но не зашкаливающе высокое. А по имуществу – катастрофическое.

- Недавно были данные, что всего 500 человек владеют почти половиной богатств всей нашей огромной страны…

- Да, и в краткосрочной перспективе эту проблему можно решить только большими налогами на имущество. Это важные и полезные налоги, в том числе для бюджета. Они стабильные, их можно привязать к финансированию регионов и муниципалитетов, где это имущество находится.

Рубен Ениколопов. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

- Почему же не делают?

- В России это тяжелая политическая проблема, потому что имущество – это не только заводы и пароходы, но и квартиры. Мы часто забываем, но самая успешная приватизация, которая прошла в 90-е годы, – приватизация жилой недвижимости. Почти все бесплатно получили жилье. И некоторые живут в квартирах, которые по-хорошему не соответствуют их доходу. Если им поднять налог, они не смогут его платить, у них денег на это не будет.

- Мне кажется, таких людей очень мало. И их легко выделить в какую-нибудь льготную категорию…

- Наверное, проблему можно было бы решить, поставив некий порог, с которого платятся высокие имущественные налоги. Например, что небольшие квартиры не подпадают, а особняки, яхты и заводы уже попадают. Такие вещи нужно обсуждать, какие-то элементы уже есть в законодательстве. Но с моей точки зрения, можно было бы собирать значительно больше. Особенно в том, что касается налога на наследство.

- У нас его пока нет, как я помню… А в других странах?

- Очень по-разному. Это самая горячая тема для обсуждений. В большинстве стран значительные налоги начиная с определенного порога. Условно, если вам в наследство от родителей досталась квартира, в которой вы жили и продолжаете жить – это нормально, и налог вы не платите. А когда вам достаются заводы, которые построил ваш папа, налоги могут доходить до 30 – 50% от стоимости. Потому что ваш папа – молодец, но вы тут ни причем.

- У нас большинство олигархов еще даже не на пенсии. Передавать имущество по наследству будут очень нескоро…

- Да, это сейчас не самая острая проблема. Но подготовиться к ней лучше заранее. Потому что проводить такую реформу политически проще, когда люди еще не совсем задумались о боге. С другой стороны, у нынешних чиновников нет стимула это делать, потому что пожинать плоды будут их последователи. Но это отдельная проблема горизонта планирования в нашей стране. И у правительства, в частности.

«ЛЮДИ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ»

- Получается, мы бизнес и простых работников обкладываем налогами со всех сторон, а имущество богатых вообще не трогаем...

- Да. И с точки зрения экономической теории это плохо. Когда вы ставите большие налоги на заработки и бизнес, подрывается стимул – зачем мне работать, если придется отдавать часть денег? Зато у нас процветает престижное потребление – купить огромную виллу, потому что это красиво. Хорошо, что цель бороться с неравенством из-за пандемии наконец вышла на первый план. И власти пытаются понять, какими методами с ним бороться. Потому что тут тоже важен аккуратный подход. В идеале нам нужно не перераспределять ресурсы, а добиться такого экономического роста, чтобы всем было хорошо.

- Про имущество понятно. А про доходы? У нас с этого года ввели небольшую прогрессию в подоходном налоге (с 13% до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год). Нужно ли шагать по этой лесенке дальше вверх?

- Да. Это такой скользкий склон, на котором главное – сделать первый шаг. Теперь у нас прогрессивная шкала. Думаю, это действительно был лишь первый шаг. Прогрессию можно увеличивать. Но мое твердое убеждение - в начале надо разобраться с расходной частью. С тем, как государство эти деньги тратит. Все обычно фокусируются на том, чтобы отнять у богатых – и тогда будет меньше неравенства. Хорошо, деньги мы отнимем, и они сгорят в очередных госпрограммах. Мы этого хотим? Вряд ли. С моей точки зрения, самая большая проблема сейчас - как расходуются государственные деньги. У нас замечательно работает система сбора налогов. А вот система раздачи денег сильно отстает. Если сейчас выбирать приоритеты, лучше сначала заняться проблемой эффективных расходов, а уже потом менять налоговую систему. В этом случае сопротивления будет меньше, потому что многие люди, даже богатые, совесть имеют. Они готовы платить больше. Но когда они видят, что у них отнимают деньги, а потом их неэффективно расходуют, они не хотят их отдавать.

- Это немного похоже на стандартный спор реформаторов: мол, давайте сначала коррупцию победим, а потом остальным займемся. В итоге ничего не делаем…

- Коррупцию мы полностью никогда не победим, об этом глупо говорить. Но это не значит, что с ней не надо бороться и пытаться снизить ее уровень. А наладить хотя бы адресную систему социальных выплат – это технически абсолютно достижимая и реальная цель. Можно с нее начать. Первые шаги там уже сделаны. Раньше мы широким жестом помощь распределяли. Теперь стали более точечно поддерживать. Но здесь нужно увеличивать адресность с помощью анализа больших данных. А потом двигаться дальше.

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