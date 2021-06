Фестиваль MoscowUrban FEST-2021 для горожан пройдет онлайн

Фото: предоставлено организаторами

С 1 по 4 июля в «Зарядье» пройдет Московский урбанистический форум 2021. Параллельно с деловой программой, рассчитанной на специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города. Тема Фестиваля этого года — «Rе:город. Жизнь в новой эре».

Крупнейший в мире урбанистический Фестиваль пройдет онлайн — лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ «Зарядье», организаторы будут транслировать на сайте. Трансляции будут вестись из концертного зала «Зарядье»1-4 июля.

В эпоху (пост)пандемии и ограничений MoscowUrban FEST предлагает обсудить городские трансформации. За последний год мы все стали жить немного по-новому. Изменились наши привычные маршруты, поменялось отношение к личному пространству и его функциональности, мы стали больше задумываться о таких составляющих городской среды, как здоровье и социальное неравенство, у нас появились новые форматы удаленной работы и отдыха. Эти темы легли в основу образовательной, культурной и развлекательной программ MoscowUrban FEST 2021, объединенных четырьмя треками:

- Принадлежность: проанализируем, что заставляет нас ассоциировать себя с тем или иным городом;

- Пластичность: обсудим гибкость и адаптивность современных городов;

- Архитектура будущего: узнаем, как создавать “вневременные” городские пространства и попробуем заглянуть в ближайшее будущее архитектуры городов;

- Зеленый город: поговорим об экологии города и его пути к устойчивому развитию.

Все мероприятия можно посмотреть бесплатно по предварительной регистрации. Она стартовала на сайте Фестиваля сегодня.

1 июля Фестиваль откроется Лекцией звездного спикера Дарона Аджемоглу — американского экономиста, автора научного-популярного бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты» (2012). Аджемоглу является лауреатом Премии глобальной экономики, присуждаемой Кильским институтом мировой экономики (2019). Журнал Foreign Policy дважды называл его одним из 100 лучших мировых мыслителей.

2 июля после окончания деловой программы Форума можно будет послушать вечернюю лекцию Марты Шварц — профессора Гарвардской школы дизайна. Ландшафтный архитектор, урбанист и борец за защиту климата, Шварц в своей работе уделяет основное внимание ландшафту городской общественной сферы и его важности для создания «климатической готовности» городов. За более чем 40 лет она и ее бюро Martha Schwartz Partners реализовали множество проектов по всему миру, сейчас Марта занимается стратегическим землепользованием и ландшафтным планированием, помогая руководству городов подготовиться к последствиям изменения климата.

Образовательная программа Фестиваля также включает лекции известных ученых, урбанистов, архитекторов, дизайнеров и блогеров. Например, иранский философ и писатель, основоположник жанра теоретический фикшн и автор нашумевшей книги «Циклонопедия» Реза Негарестани расскажет о способах производства, накопления и распространения знания, а китайская мультимедийная художница Цао Фей (чьи работы представлены в Музее Гуггенхайма) прочитает лекцию «Остров нестабильности» о социальной жизни горожан в виртуальных «общественных» пространствах. Историк архитектуры Беатрис Коломина расскажет об эволюции архитектуры во времена пандемий от туберкулеза до COVID-19, а антрополог Моника Луиза Смит прочитает лекцию об устойчивости древних городов.

Бывший декан архитектурного факультета Колумбийского Университета Марк Уигли прочитает лекцию «Будущее опустевшего города». Основатель студии дизайна Studio Swine Александр Гровс расскажет, как сочетание технологий и естественных природных систем может быть использовано в качестве источника вдохновения для создания дизайна будущего, а британский геронтолог и инженер, председатель фонда SENS Обри ди Грей выступит с лекцией о замедлении старения.

Среди российских спикеров международного Фестиваля также немало интересных лекторов: так, например, кандидат социологических наук, руководитель Группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер расскажет о том, что происходит с мигрантами в России и Москве; основатель фестиваля ФОРМА, кандидат культурологии Юрий Кассин расскажет о движениях контркультуры в 19-ом и в 20-ом веках; широкой аудитории будет интересна лекция социолога Виктора Вахштайна «Мегаполисы после карантина: изменение структур восприятия и повседневных практик», в своем докладе он обратится к двум социологическим языкам описания — социальной морфологии и социологии повседневности — чтобы проследить векторы изменений в восприятии городского пространства «до и после» пандемии. В дискуссии «Влияние современного искусства на урбанистические изменения» примут участие куратор Николай Палажченко, самый масштабный site specific художник страны Марина Звягинцева, арт-менеджер, известный популяризатор лэнд-арта Юлия Бычкова и другие.

Также онлайн будет доступна серия дистанционных тренировок от FITMOST. Можно будет попробовать занятия по медитации, йоге, самомассажу лица и освоить комплекс упражнений для здоровой спины.

Кинопоказы фестивальной программы от BeatFilms также будут доступны онлайн по предварительной регистрации. Здесь зрители увидят картины «Жилище: человек и его дом» (The Human Shelter) — режиссёр Борис Бенджамин Бертрам, Дания, 2018; «Антропоцен: эпоха человека» (Anthropocene: The Human Epoch) — режиссёры Дженнифер Байхваль, Николас де Пенсье, Эдвард Буртинский, Канада, 2018; Страна Мёда (Honeyland) — режиссеры Любомир Стефанов, Тамара Котевска, Македония, 2019; «Что-то настоящее» (The real thing) — режиссер Бенуа Феличи, Франция, 2018 и другие. Программа

Широкий круг тем объединяет общая идея — жизнь современного города в новой эре. Ознакомиться с программой форума можно по ссылке.