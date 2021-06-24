«Нам коктейль как у Ани Седоковой!»: певица шокировала «Жару» выбором напитка и голым платьем

Анна Седокова поправилась и весит почти 70 кг. Будет худеть — рядом ведь молодой муж-спортсмен Фото: Иван МАКЕЕВ

38-летняя Анна Седокова наконец-то счастлива. В этот раз певице повезло с мужем – обеспеченный, красивый, перспективный, влюбленный в нее по уши. С каким восторгом 28-летний Янис Тимма смотрит на жену – позавидовать можно.

У Анны и в бизнесе дела пошли в гору – производство и реализация собственного бренда одежды приносит такой доход, что звезда купила вторую квартиру в Москве. На музыкальном фестивале «Жара» Седокова доказала, что в прекрасной музыкальной форме: исполнила две песни – свой хит «Набирай меня» и дуэт с Дмитрием Маликовым «Влюбленные». Звезда, как и ее коллеги, выступала в непривычном антураже – зрителей в зале не было, но зато велась телесъемка для Первого канала. Отсутствие зрителей связано со сложной эпидемиологической обстановкой.

До выхода на сцену Анна с Янисом прошли по красной дорожке. А потом ее попросили сделать фото у стойки с прохладительным напитком – певице сделали коктейль, который она попробовала. Стоит отметить, что муж артистки Янис не ел и не пил ничего кроме воды – сразу понятно, что спортсмен. Правда и Анна коктейль не допила — только попробовала. Однако вслед за ней к бармену побежали с заказом: «Можно коктейль, как у Ани Седоковой?» Мы тоже попробовали – оказалось, что в одноразовом стакане немного водки, ананасовый сок и лед. Легкий обжигающий вкус.

У Анны в руках тот самый коктейль. Фото: Максим ЯКОВЕНКО

Янис и Анна на днях прилетели с отдыха в Греции – оба сильно загорели и выглядят отдохнувшими. Муж Седоковой красит и укладывает волосы, выглядит франтом, и ему интересна закулисная жизнь супруги. И видно, что баскетболист одобряет выбор максимально открытых нарядов жены. В этот раз на красную дорожку Анна Седокова пришла в платье от российского дизайнера Алины Герман. «Я же попросила что-нибудь скромное, обычное и заурядное!» - шутит Анна над своим платьем. Скромнее некуда – декольте едва прикрывает грудь, спина голая, разрез до пояса.

Фигура у многодетной матери Седоковой отличная, однако Анна самокритична: «У меня после Греции плюс 6 кг. Единственное успокаивает, что я знаю, как это изменить. У меня сегодня утром было 66,5 кг. А два дня назад 68,5 кг». Седокова худеет не случайно — говорит, что для ее семьи настало время больших перемен. Неужели переезд в другую страну? Такое возможно если Янис Тимма подписал новый контракт и будет играть в зарубежном клубе.

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