На фестиваль «Жара» пришли все секс-символы эстрады: Лобода показала красивую грудь, Седокова - ноги, а Бузова - интеллект

Светлана Лобода на сцене "Жары". Фото: Иван МАКЕЕВ

Музыкальный фестиваль «Жара» второй день проходит в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Концерты идут без зрителей, но с телевизионной съемкой. Выступления артистов на «Жаре» покажут летом на Первом канале. Звезды обороты не снижают – наряжаются, репетируют, поют, стараются.

Вместе со стилистом Анваром Очиловым сайт kp.ru на втором концертном дне «Жары» составил рейтинг секс-символом нашей эстрады. Выбирали из тех, кто пришел.

Жасмин - икона стиля

Жасмин. Фото: Иван МАКЕЕВ

43-летняя певица Жасмин вернулась с гастролей похудевшей, поэтому может себе позволить даже пышные юбки. В соцсетях уже включились хейтеры – платье прошлого сезона. Учите матчасть! Плиссировка из 2020-го осталась в гардеробе минимум еще на два сезона. Теперь на подиумах ее носят не только на платьях, но и на любых других вещах. Можно – мелкую складку, похожую на жатую бумагу, можно крупные фактурные интерпретации. Психологи в Америке даже проводили исследование воздействия разной женской одежды на мужчин: оказалось, что западных кавалеров плиссировка сражает на повал, занимая первое место в рейтинге самых сексуальных вещей.

Стилист сделал вывод: «Жасмин удивила потрясающим луком. Я бы отдал ей первое место на красной дорожке второго дня фестиваля. Украшения созданы для этой плиссировки и элегантного декольте. Просто сравните два декольте этого вечера: Жасмин и Анны Седоковой – и все поймете сами».

Анна Седокова – секс-символ на все времена

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Иван МАКЕЕВ

38-летняя Анна Седокова сегодня поет свой хит «Набирай меня». Там есть такая строчка: «Время куда ты бежишь, подожди!» Но над Анной время не властно – она может себе позволить платье такого же кроя, что и во времена «ВИА ГРЫ». Анвар Очилов удивлен:

«Многодетная мама не меняется. Не щадит себя и загорает, рожает детей и сохраняет идеальные формы – у Анны прекрасная генетика. Платье красивое, но немного вульгарное».

Такие платья больше идут дамам с нарощенными ногтями и волосами, а не красотке Анне. Рядом со звездой ее супруг – именитый баскетболист Янис Тимма. 28-летний спортсмен вот уже второй год рядом с певицей, а до сих пор не сводит с нее влюбленных глаз. Видно, что Янису провокационный стиль одежды его супруги по вкусу. Когда есть, что показать – то почему бы и нет? Кстати, теперь актуальны вырезы не на груди, а на спине. Но нас в этом платье «в стиле ВИА ГРА» привлекло даже не декольте, а мощный разрез – он выставляет идеальные ноги Анна напоказ.

Светлана Лобода – рыцарь агрессивной сексуальности

Светлана Лобода. Фото: Иван МАКЕЕВ

38-летняя Светлана Лобода тоже бывшая «ВИА ГРА». Однако теперь сексуальность певицы иная – это не дешевые модели одежды, где все выставлено напоказ, а дорогие. Как в этот раз. Сценический образ Лободы агрессивно сексуален, но при этом каждая деталь продумана и является модным трендом. Что надо взять на заметку модницам: три тренда – серебристые или золотистые тонки сетки, лямки-бретели, фактурные браслеты. Ну а мы отметили решение с бюстом – декольте выделено оригинальной «железной» вставкой. Удачный крой бретелей подчеркнул идеальную форму груди Лободы.

Ольга Бузова – невеста сезона лето-осень 2021

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

35-летняя Ольга Бузова второй день на «Жаре» выгуливала образ от Zac Posen и одного из столичных свадебных салон. Это и понятно – на дворе сезон свадеб, а кому не хочется большой и чистой любви. Стилист Анвар Очилов рассказывает:

«Ольга сделала популярную у невест этим летом свадебную прическу. Платье красивое, актуальное решение – накидка вместо фаты. Струящийся силуэт ей идет, а современные версии летящих платьев античных богинь теперь актуальны. Кутюрная коллекция Christian Dior была наполнена образами верховных жриц. Адаптированные под современность варианты мифологической моды есть даже в женской коллекции Рафа Симонса. Так что Бузова продолжает быть в тренде».

Другое дело, что сама Ольга на красной дорожке подчеркнула, что для нее интеллект и душа гораздо важнее одежды и сексуальности. Главная невеста сезона лето-осень Оля Бузова теперь держит себя в руках – хватит эпатажа и тем более хейта в ее адрес. Кстати, на «Жаре» на творческом вечере Дмитрия Маликова Бузова исполнит с ним хит с говорящим названием «Если я останусь один».

Зара – красавица на золотом парашюте

Зара. Фото: Иван МАКЕЕВ

37-летняя Зара пришла в золоте. Стилист Очилов оценил: «Как всегда ее образ напоминает космос – утонченно и сексуально». Певица выбрала платье, крой которого западный стилисты прозвали «золотым парашютом». Идеальный вариант для артистов, ну а для всех стальных – актуальный цвет.

Валерия – скромная модница

Валерия. Фото: Иван МАКЕЕВ

53-летняя Валерия умеет быть элегантной, сдержанной и сексуальной одновременно. Выглядит певица лет на 10 моложе цифр в паспорте, при этом умеет быть модной и знает толк в выборе одновременно праздничных и простых нарядов. Минималистичное, лаконичное платье и пиджак «с мужского плеча» - два тренда, которые можно повторять всем модницам минимум год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все звезды на красной дорожке «Жары»: Брежнева пришла в нижнем белье, Лолита показала идеальные ноги, а Киркоров похудел от любви

Артисты на открытии фестиваля удивили простыми нарядами - отсутствием шика, блеска, бриллиантов (подробности)