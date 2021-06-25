Сергей Шойгу - о форуме "Армия-2021", перевооружении и боевых учениях. Главное из речи министра обороны России

На заседании коллегии Минобороны России прозвучал ряд важных заявлений. Фото: Министерство обороны РФ

Состоялось очередное заседание коллегии Минобороны России. На нем выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Он сделал несколько весьма интересных и важных заявлений. Главное из речи министра обороны:

О ДЕНЬГАХ И НОВОМ ОРУЖИИ

- Финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идёт опережающими темпами. Доля современных образцов боевой техники в Вооружённых силах РФ к концу 2021 году достигнет 71,6%.

О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021»

Минобороны России направило приглашения для участия в VII Международном военно-техническом форуме «Армия» в 133 зарубежных военных ведомства. Из них 74 ответили согласием. Более 1000 предприятий и организаций уже изъявили желание участвовать в работе форума.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

О БОЕГОТОВНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В условиях роста угроз на Центрально-Азиатском стратегическом направлении командование округа продолжает повышать интенсивность боевой учёбы.

В этом году количество мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 18%, мобилизационной – на 34%, а боевой – на 9%.Впереди – международные учения «Мирная миссия» с участием восьми иностранных государств на полигоне Донгуз, «Рубеж» – в Киргизии и «Нерушимое братство» – на полигоне Казанского танкового училища». Итогом подготовки войск станет участие в совместных стратегических манёврах вооружённых сил Белоруссии и России «Запад-2021».

К концу года командованию военного округа предстоит сформировать и переформировать четыре воинские части и подразделения, передислоцировать одно соединение и расформировать одну воинскую часть. К исходу 2021 года ЦВО получит более 1200 единиц новой и модернизированной техники.

К концу года командованию военного округа предстоит осуществить перевооружение на модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34М и истребители-перехватчики дальнего радиуса действия Миг-31БМ двух авиационных полков.

ОРДЕН ДЛЯ ЧУРСИНОЙ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени народной артистке Людмиле Чурсиной.

Артистка Центрального академического театра Российской Армии удостоена этой награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Церемония награждения прошла в ходе заседания коллегии Минобороны России.

Чурсина в ответном слове пожелала «своему, всем предыдущим и грядущим поколениям веры в нашу великую Россию и быть верными нашей России».