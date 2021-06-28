Более половины компаний в России заявили о повышении зарплат, но работники этого не почувствовали

Более половины опрошенных руководителей компаний заявили, что с начала года повышали в своей организации оплату труда. Фото: Shutterstock

Цены растут, но и зарплаты тоже — по крайней мере, если верить работодателям. Более половины опрошенных руководителей компаний (54%) заявили, что с начала года повышали в своей организации оплату труда (и не только себе!). Лишь 3% управленцев признались, что заработки у них в коллективе снизились. Более того, треть работодателей (36%) обещает обеспечить еще одну прибавку персоналу до конца 2021 года. Такие неожиданные данные получили аналитики Работа.ру, опросив представителей 1000 российских компаний.

Генеральный инспектор Союза профсоюзов России Сергей Храмов в разговоре с kp.ru заподозрил, что директора могут выдавать желаемое за действительное.

- В последнее время конструктивное сотрудничество с работодателем по вопросу повышения зарплат — большая редкость. Чаще происходит обратное, - говорит Храмов.- Из последнего: на крупном заводе в Брянске резко снизились почасовые ставки, в крупной добывающей компании отказались от сдельной оплаты и перешли к окладно-повременной. Предполагаю, что опрашивали, в основном, финансовые или IT-организации, но не реальный сектор. В промышленности никакого положительного сдвига в зарплатах не наблюдается.

Генеральный инспектор Союза профсоюзов добавил, что рост зарплат в России часто на поверку оказывается фиктивным: повышают оклады, но на такую же сумму сокращают премии и доплаты.