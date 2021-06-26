Опрос: Чаще передать свою профессию детям мечтают врачи и программисты

Чаще передать свою профессию детям мечтают врачи и программисты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, представители каких профессий чаще мечтают передать свое дело детям. Оказалось, что больше всего династий во врачебной сфере и среди программистов.

Люди, работающие в этих профессиях, чаще чем другие заявляют о желании, чтобы наследники пошли по их стопам.

Среди врачей таких оказалось 41%, а среди программистов - 40%. Чуть меньший процент среди системных администраторов – 38%, среди аналитиков 25%, а учителей – 17%.

Всего же тех, кто хотел бы передать детям свою профессию оказалось 11%. А 4% заявили, что наследники уже идут по их стопам.

Большинство оказалось тех, кто не пожелал детям своего профессионального пути. 63% хотели бы, чтобы наследники сделали свой выбор, не оглядываясь на их профессию.

Реже других хотят, что повторили их профессиональный путь продавцы – 4%, бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами - по 5%, специалисты по продажам - 6%, а также менеджеры по закупкам - 8%.

Всего в опросе приняли участие 3 тысячи респондентов из всех округов России, сообщает RT.

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