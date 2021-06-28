Опрос: большинство российских работодателей не готовы повышать зарплаты сотрудникам

Большинство работодателей России не готовы повышать зарплаты сотрудникам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Большинство работодателей России не готовы повышать заработную плату своим сотрудникам. Об этом говорится в итогах исследования сервиса Работа.ру.

О неготовности заявили 62% опрошенных представителей компаний со всех регионов страны, пишет РБК. При этом 54% респондента сообщили, что уже повышали зарплаты в этом году. 60% из них повысили заработную плату сотрудникам до 10%. Еще треть компаний повысили зарплату на 30%, и лишь 1% допустили рост платы за работу в полтора-два раза.

36% работодателей собираются повысить зарплату во втором полугодии. И только 2% респондентов запланировали понижение заработной платы.

Ранее оказалось, что чаще всего передать свою профессию детям мечтают врачи и программисты. Среди врачей таких оказалось 41%, а среди программистов - 40%. Чуть меньший процент среди системных администраторов – 38%, среди аналитиков 25%, а учителей – 17%. Всего же тех, кто хотел бы передать детям свою профессию оказалось 11%. А 4% заявили, что наследники уже идут по их стопам.