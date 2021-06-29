Императорский маршрут привел в Тулу

Тула – пример нашей непрерывной истории Фото: Алексей ФОКИН

Сразу поясним: Императорский маршрут – это не какой-то конкретный путь из города в город, как то же "Золотое кольцо". Так называется проект, рассказывающий о семье Романовых, примечательных местах и российских деятелях. В каждом интересном месте, связанном с царской фамилией или важным событием, своя программа. Тула станет 22-м регионом, присоединившимся к маршруту.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова 29 июня подписали соглашение об участии в проекте. Теперь им вместе с федеральным Минкультом и Ростуризмом предстоит решить, какие конкретно музеи присоединятся к Императорскому маршруту. Потом для каждого будет создаваться своя тематическая экспозиция.

- Сейчас спорят, какие достижения считать достойными изучения: императорской России или советского периода? Тула – пример нашей непрерывной истории. Город показывает, что мы должны изучать все от древних времен до последних дней, - сказала Громова.

Город оружейников, помимо царской семьи, связан с купцами Демидовыми, уральскими заводами, соседними – Калужской и Орловской – областями. «Это позволит нам занять туристов в регионе на несколько дней. Важно, чтобы люди проводили отпуска в России, изучали свою культуру и историю», - заметила Громова.

Первый кандидат для участия в Императорском маршруте уже определен - это Тульский музей оружия. Он был создан еще в 18 веке по распоряжению Екатерины Великой, как «палата редкого и образцового оружия». До сих пор в музее хранится кремневое ружье, украшенное бриллиантами, подаренное мастерами императрице. На тульском заводе, который основали по приказу Петра, побывали Александр I, Николай I, Николай II. Каждому предлагали символично принять участие в создании какого-нибудь конкретного ружья: поставить оттиск или ударить молотком. Позже в музее даже создали отдельную выставку царского оружия.

Богородицкий дворец-музей тесно связан с Екатериной Великой. Романовы многократно бывали в Тульском кремле. В проект может войти и некрополь купцов Демидовых, напрямую повлиявших на промышленное развитие страны.

В Тульской области многое связано с Романовыми. Присоединение региона к императорскому маршруту – не формальность или дань моды. Есть из чего делать хорошие выставки.

У создателей музейного проекта приличное портфолио. Они запустили тематическую электричку из Тюмени в Тобольск, где в ссылке жил Николай II. В 2020 году из Екатеринбурга в Алапаевск (куда отвезли тела расстрелянной императорской семьи) начал курсировать брендированный вагон. В маршрут входит музей истории Императорского православного Палестинского общества в Москве, имение Ильинское–Усово (там сохранилась часть усадьбы Романовых) в Подмосковье. Всего проект объединяет 300 музеев и тематических выставок по всей стране.