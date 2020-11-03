«Императорский маршрут» пройдет через Татарстан

В Казанском кремле впервые состоялись Елисаветинско-Сергиевские чтения. Фото: espo-fond.ru

В Казанском кремле впервые состоялись Елисаветинско-Сергиевские чтения. Это вторая часть конференции «Путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых». Первая сессия состоялась в Подмосковье. Ежегодно чтения проходят в день рождения святой преподобномученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны - в местах, связанных с ее жизнью и благотворительной деятельностью.

- Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна неоднократно посещала Казанскую губернию, - отметили организаторы. - Её стараниями был обустроен пещерный храм- часовня во имя Рождества Пресвятой Богородицы на месте обретения Казанской иконы Божией Матери в Казанско-Богородицком монастыре. Разработкой проекта занимался архитектор Щусев. По замыслу Великой Княгини будущий храм должен был напоминать православные «пещеры» и усыпальницу её покойного супруга - Великого Князя Сергея Александровича в Чудовом монастыре.

Освящение храма-часовни состоялось в торжественный для России год 300-летия Императорского Дома Романовых.

- Деятельность Елизаветы Федоровны была благородна и многогранна, — обратилась к участникам чтений председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. — Историки насчитывают порядка 36 направлений ее паломничеств, не говоря уже о том, что в некоторые места она ездила многократно. В ее ведении находилась практически вся Россия, за исключением Санкт-Петербурга, где благотворительностью занималась Ольга Николаевна, старшая дочь Николая II и Александры Федоровны. Во время мировой войны известно только о 14 инспекционных поездках княгини, под ее началом находилось 85 комитетов и шесть тысяч благотворительных организаций, каждая из которых нуждалась в руководстве, посещении и помощи Елизаветы Федоровны. Поле наших исследований необъятное, для этого нужно иметь немалое дерзновение, которого я и желаю всем коллегам.

На чтениях был подписан договор о предоставлении права использования товарного знака «Императорский маршрут» между Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Государственным комитетом Татарстана по туризму.

- "Императорский маршрут" - это мощная идея, чтобы туристы знакомились с тем наследием, которое дом Романовых оставил нашей стране. Наличие такого маршрута даст нашим гостям возможность еще раз приехать и посмотреть на Татарстан с другой стороны. Со следующего года мы начнем его продвижение и надеемся, что в 2021 году уже пойдет турпоток, - процитировала пресс-служба слова председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова.

Места поездок царской семьи в Татарстане можно будет посетить уже в 2021 году. В "Императорский маршрут" войдут остров-град Свияжск и храм иконы Казанской Божией матери.