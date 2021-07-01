В Минобороны запустили ревакцинацию от Covid-19

В соответствии с решениями Министра обороны России и оперативного штаба военного ведомства по предупреждению заноса и распространения в Вооруженных силах России коронавирусной инфекции с 1 июля 2021 года объявлена ревакцинация. Фото: Мария ЛЕНЦ

В соответствии с решениями Министра обороны России и оперативного штаба военного ведомства по предупреждению заноса и распространения в Вооруженных силах России коронавирусной инфекции с 1 июля 2021 года объявлена ревакцинация.

- Она пройдет в военно-медицинских организациях Минобороны России для военнослужащих всех категорий уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров, - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что в результате проведения прошлой массовой иммунизации военнослужащих был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Выходит, что действия вакцины хватило всего на шесть месяцев.