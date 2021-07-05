Владимир Меньшов: Задача каждого человека - обрывать невидимую цепочку зла

15 лет назад в интервью «Комсомольской правде» режиссер рассказал, как, по его мнению, устроена жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С Владимиром Валентиновичем мы встретились в 2006 году. Как раз гремели фильмы Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор», где Меньшов сыграл роль Гесера, вожака светлых магов. Добиваться внимания пришлось очень долго. Меньшов отнекивался, говорил, что нет повода для разговора. Шутил - мол, звони молодым, зачем с динозаврами разговаривать. А когда появился повод (премьера фильма), устроил мне бег с препятствиями.

«Пришли свое удостоверение по факсу», «Пришли свой паспорт» и пр. Потом «Пришли вопросы по почте», «Нет, по почте не надо, привези на «Мосфильм», нет, туда не надо, вези домой». И так по кругу: «Это не мой уровень, переписывай». Забраковав очередные вопросы, Меньшов сказал: «Хочу вопросы в стиле Инны Руденко». А Инна Павловна Руденко - легендарный журналист «КП», которой к тому времени уже было почти 75... Видимо, Меньшов читал ее очерки в юности.

Мне повезло: Инна Павловна хоть и была давно на пенсии, оказалась очень душевным человеком, сразу согласилась помочь. Режиссер оценил: «Вот теперь я вижу, что ты готова к разговору!».

Встретились в его квартире на Тверской. Вроде все было хорошо, пока не зашла речь про советскую власть и Сталина. Меньшов вспылил: «Мне кажется, тебе про советскую власть не особо интересно слушать. По глазам вижу. Давай закончим этот разговор, интервью не получится».

С трудом нашла слова, чтобы убедить продолжить беседу: «Даже, если я не все понимаю, общение с вами меня обогащает...» Аргументы были приняты, мы хорошо поговорили, Меньшов остался доволен. Великий режиссер, даже интервью он умел превратить в увлекательный квест. Вот фрагмент той беседы.

- По вашему мнению, каких людей больше - светлых или темных?

- Даже не знаю. Все зависит от темперамента человека, его характера, сложившегося мировоззрения, от того, как он воспринимает мир. У меня в жизни были неоднократные встречи с людьми, которые так сумрачно, так черно смотрят на мир, что никаким логическим доказательствам их точку зрения не опровергнуть. Любое мелкое проявление недоброжелательности, и они впадают в какую-то страшную меланхолию: «Вот видите, жизнь какая! Люди какие подлецы!»

- Ужас какой-то... А что вы о себе сказать можете?

- Я не думаю, что в жизни больше темного. Лично я так устроен, что почему-то всегда замечал в жизни больше светлых сторон. И что интересно, жизнь чаще всего оправдывала мои ожидания. Поэтому нет оснований говорить, что жизнь - темная штука. Задача каждого человека, я это понял еще в молодости, обрывать какую-то невидимую цепочку зла. Даже если тебе сделали что-то плохое - не передавать это плохое дальше, не вымещать зло на других людях.

- Но ведь некоторые не понимают, что есть зло... И вместо того чтобы оборвать эту самую цепочку, только удлиняют ее...

- К сожалению. Есть в философии понятие рессентиментные люди - «люди отложенного мщения». Они считают, что им что-то недодали. Это страшноватый тип людей, которые все время ждут возможности взять реванш и доказать свое.

Во время перестройки они вылезли наружу. Они всегда вылезают именно в такие моменты - революции, общественных потрясений. В их исступленности, в их пене на устах есть поначалу что-то завораживающее, пока не разглядишь за этим скрытую шизофрению. Доминантный мотив действий - месть. И вот таких очень много. Читаешь сейчас их мемуары, воспоминания, дневники, и охватывает чувство брезгливости. Понимаешь, что они себя сами загнали в подполье и прожили очень обедненную жизнь.

- Вы-то сами к советской власти претензий не имеете?

- Серьезных - нет. Хотя это сейчас модно - предъявлять претензии. Но с точки зрения творческого человека, конечно, сейчас стало легче. После перестройки я снял две картины - «Ширли-мырли» и «Зависть богов» - несравнимо легче. Особенно, если сравнить с тем, как обстояли дела, скажем, с картиной «Любовь и голуби». Перепуганные чиновники стали запрещать ленту, потому что там много сцен с алкоголем. В те времена как раз пытались вести борьбу с пьянством. Меня отстранили от фильма... Картину перемонтировал другой режиссер. Сейчас мне легко говорить об этом идиотизме. А тогда это можно было сравнить буквально с потерей ребенка. А ведь доходило до глубокого идиотизма. Вырезали даже из классических картин. Из Петра Первого из Чапаева вырезали эпизоды, где герой сидел за бутылкой водки. Что касается нынешнего положения, то оно тоже не такое радостное. Потому что надо все время где-то добывать деньги. Но, если бы мне предложили вернуться назад, я бы ответил: нет.

С Владимиром Валентиновичем мы встретились в 2006 году. Как раз гремели фильмы Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор», где Меньшов сыграл роль Гесера, вожака светлых магов. Фото: кадр из фильма

«Чехов - идеальный русский человек»

- Бытует мнение, что в современном мире не слышно голоса русской интеллигенции. Либо она исчезла совсем, либо прислуживает власти... И если раньше именно русская интеллигенция была элитой, то теперь ее заменили звезды эстрады.

- Русская интеллигенция сильно дезавуировала в период перестройки. Потому что она не выполнила своего прямого назначения - анализа происходящего в стране и прогнозов на будущее. Что за обожествление шло, со стороны интеллигенции в первую очередь, таких личностей, как Ельцин! И как они сейчас, не моргнув глазом, говорят о том позоре, который переживала страна во времена Ельцина. Именно русская интеллигенция раскачивала страну, она ломала все, что сейчас нам грозным эхом отдается: разломала и Союз, все правоохранительные органы. Творческая интеллигенция в первую очередь. И теперь интеллигенции довольно долго нужно восстанавливать свой статус, свое положение третейского судьи. Для меня есть всего несколько имен, которые оставались интеллигентами в эти годы. Они предупреждали, но их отметали, не слушали, их высмеивали. Целые бригады работали, чтобы превратить их в пугал и посмешищ. Одним из таких я считаю глубокого мыслителя нашего времени Сергея Георгиевича Кара-Мурзу...

- Кто, в вашем понимании, настоящий человек?

- С годами из всей интеллигенции первого поколения выкристаллизовывается только один идеальный русский человек - Антон Павлович Чехов. Он подкупает меня, во-первых, тем, что сам себя сделал. Интеллигент первого поколения - классика.

Он не лез ни в какие политические игры. Строил школы, больницы, работал земским врачом, предпринял поездку на Сахалин и описал, как там живут люди. И, прожив всего 44 года, написал столько книг! В его жизни не было никакой показушности, зато было громадное чувство собственного достоинства.

«Сыр не очень, а колбаса у нас самая вкусная»

- Вы один из немногих режиссеров, кто стал обладателем американского «Оскара». Есть ли надежда, что в нашем кинематографе наступит такой прорыв, что эта награда станет у нас постоянной?

- Думаю, в кино нас ожидает светлое будущее. Если цены на нефть не упадут, а похоже, нет, то появление среднего класса в России случится неизбежно. Значит, начнется потребление нашего продукта.

Сейчас ведь люди увидели, что мы преувеличивали прелести Запада. Поняли, что их колбаса невкусная, а наша вкусная. Ну, пожалуй, с сырами у нас похуже, но колбаса точно лучше. Докторская! То же самое происходит и в кино. Хотя кинематограф пока что не говорит о глубоких проблемах нашей жизни, он еще работает в русле западного кино. Но тем не менее сдвиги заметны. К тем цифрам, которые имел советский кинематограф, мы не вернемся, но то, что в кино будут ходить стабильно десять миллионов человек, это точно.

«Больше всего критики досталось от семьи»

- У вас вся семья творческая: жена, дочь - актрисы... Не тяжеловато ли? Вы способны на критику друг друга?

- Только мы и имеем право друг друга критиковать. И более жесткой критики, чем от супруги, я не слышал ни от кого. Меня много били и мои картины били, но больше всего мне досталось от семьи.

Мы с Верой друг друга безжалостно шлифовали. Особенно в первые годы жизни - били наотмашь. Только при большой любви можно себе позволить сказать такие жесткие слова и только при большой любви их можно воспринять. Но получить подобные уроки очень полезно. И именно от близкого человека, в котором не заподозришь никакого второго плана.

Сейчас мы уже попривыкли друг к другу и уже значительно меньше нуждаемся в критике... С другой стороны, наши последние работы такие классные, что там уже и не придерешься.

- А к Юле? Какие у вас отношения?

- И Юля тоже прошла через очень серьезные жернова нашей критики, когда вступила на путь искусства. Ее система ценностей отлична от моей. Во многом это связано с тем, что она попала на перестроечные времена. Сознательный мир входил в нее уже в перестроенном виде. А мое уже сформировавшееся мировоззрение сопротивлялось. Мы с ней никогда подробно не говорили об этом, но многие вещи для нее кажутся постулатом, а для меня еще недоказанной теоремой. Но это не носит характер какого-то глобального непонимания. Мы близкие люди. Просто она - другое поколение.

- У вас не возникало желания сделать с женой и дочерью какой-нибудь совместный проект?

- Мы как раз сейчас снимаем такой фильм (речь о картине «Большой вальс», работа не была завершена. - Ред.). Вера и Юля играют мать и дочь, картинка из аристократической жизни. Подробно пока говорить не могу.

- Может, и внуков стоило к искусству приобщить? Сразу!

- Честно говоря, мне как-то с трудом представляется, что они, имея такую родословную, станут инженерами, учителями, писателями даже.

Но они еще настолько малы! Младшей еще и трех нет. А что касается Андрюхи... Ох не минует его чаша сия. Наблюдаю за ним и вижу: «По-моему, он в меня пошел!»

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