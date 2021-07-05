Сергей Лукьяненко: После роли Гесера в «Ночном дозоре» я писал следующие книги, видя Меньшова

Владимир Меньшов в фильме «Ночной дозор» Фото: кадр из фильма

В понедельник, 5 июля 2021 стало известно, что утром от последствий двусторонней пневмонии и третьей стадии дыхательной недостаточности в московской больнице №15 ушел из жизни лауреат «Оскара» и Госпремии СССР, народный артист России Владимир Меньшов.

Соболезнования его близким, почитателям таланта Владимира Валентиновича и всем нам в беседе с «Комсомолкой» выразил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

- Вы познакомились на съемках «Ночного дозора» по вашей книге, Меньшов исполнял одну из главных ( и очень тяжелых) ролей?

- Да, он играл Гесера в «Ночном» и «Дневном дозорах». Это было 100-процентное попадание в образ. После этого я себе иначе Гесера и не представлял.

- Он «скорректировал» образ?

- Когда я писал следующие книги этого цикла, я видел Меньшова. Он эту роль понял, дополнил, сделал ее живой и настоящей. Мне он запомнился как человек очень цельный и честный. Настоящий, с большой буквы. Который не боялся высказывать свои взгляды, наперекор мнению каких-то кругов. Говорил то, что думал. Любил родину, старался всеми силами быть хранителем добра в этом мире. Как и его персонаж из моей книги.

- Вы пересекались на съемочной площадки «Дозоров».

- Да. И несколько раз встречались потом. Он звал в гости нас с семьей в Подмосковье.

- Какие-то черты, штрихи характера Гесера Меньшову подсказывали?

- Я счел бы дерзостью давать советы ему, такому мастеру, по его роли. Тем более, его воплощение оказалось таким совпадением с моим видением. В том числе и потому для меня это тяжелая новость, печальная. Меньшов — человек, который прямо причастен к успешной экранизации моей книги. Считаю, его роль в успехе экранизации очень велика.

Соболезнования его близким, почитателям таланта Владимира Валентиновича и всем нам в беседе с «Комсомолкой» выразил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Но он сам снимал картины, признанные в мире...

- Да, он снял и величайшие наши фильмы. Причем «Любовь и голуби», на мой взгляд — более концентрированный фильм.

- То есть...

- Понимаю, как ему было тяжело после успеха фильма «Москва слезам не верит». Ситуация, когда начинает слава давить. И груз ответственности тоже. Как у Шварца охотник в «Обыкновенном чуде», который опасался убить нового зверя, потому что боялся, что станут говорить «ну вот как в прошлый раз». И предпочитал больше ничего не делать и писать мемуары.

- Меньшов «мемуары не писал».

- Меньшов отказался «писать мемуары» и снял фильм, который стал столь же всенародно любимым и культовым, как и предыдущий. Для меня это более значимый успех человека, который достиг вершины и показал, что не собирается спускаться. Человек честный, прямой.

- Иногда слишком прямой...

- Считаю, это был гражданский подвиг — когда Меньшов отказался вручать награду фильму «Сволочи», который был сделан людьми, ненавидящими нашу страну и нашу историю. Наперекор всем отказаться и выйти из зала — это был поступок Гражданина с большой буквы. Тот случай, когда в человеке сошлись и талант режиссера , и талант актера, и талант гражданина — лидера мнений, к которому прислушиваются, на которого равняются. Он ухитрялся все это совмещать, оставаясь, в общем, достаточно открытым. И любящим людей. Это редкость.

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