История любви Владимира Меньшова и Веры Алентовой, длиною в полвека: "Верочка вышла замуж за Володю. Ах, какая досада"

Владимир Меньшов и Вера Алентова поженились еще на втором курсе Школы-студии МХАТ, где вместе учились в начале 60-ых. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Владимир Меньшов и Вера Алентова поженились еще на втором курсе Школы-студии МХАТ, где вместе учились в начале 60-ых. Поехали на трамвае в загс. «Там открыли двери, нас запустили и открыли шампанское, а я понимаю, что мы 20 рублей отдали на то, чтобы стол накрыли в общежитии, и ни у него, ни у меня денег не было, чтобы расплатиться за шампанское», - вспоминала Алентова.

Педагоги Школы-студии МХАТ страшно переполошились: Верочка вышла замуж за Володю Меньшова. Ах, какая досадная ошибка: она- перспективная студентка, ее готовят к вводу в спектакль МХАТ, с которым театр должен был ехать на гастроли в Америку, и вдруг этот странный брак с однокурсником - парнем с периферии. Такой мезальянс! Малоперспективный студент, к тому же не москвич... Сама же Алентова так не считала: «Мы прожили огромную жизнь. Интереснейшую, трудную, счастливую. Вырастили дочь, Володя стал большим режиссером. Мы получили много наград и неимоверную любовь зрителей к фильму «Москва слезам не верит». Но тогда мы только окончили Школу-студию и буквально повисли в воздухе»...

Меньшов и Алентова еще несколько лет назад отметили золотую свадьбу. Фото: Мила СТРИЖ

После института был «дан приказ ему на Запад, ей - в другую сторону»: Меньшова распределили в Ставрополь, а Алентова была принята в Московский театр им. А. С. Пушкина, в котором служит до сих пор. В этот период они ежедневно писали друг другу письма. Это было требование Алентовой. Но был и другой период - добровольного расставания, когда они решили жить врозь. Меньшов вернулся в Москву – в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. Денег постоянно не хватало. Долго жили в общежитии: Алентова — в своем при театре, он — в своем при ВГИКе.

Бытовая неустроенность, маленький ребенок и вечные конфликты друг с другом. В итоге они решили пожить врозь, даже несмотря на наличие дочери Юлии. «Нам казалось, что, если мы расстанемся, эти житейские испытания будет легче преодолевать по отдельности», - объясняла Вера Валентиновна. Не разводились, но жили каждый своей жизнью почти четыре года… Алентова пыталась построить новую семью. Но последнего шага так и не сделала. И Меньшов пытался. Он закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой, которая была моложе Владимира на девять лет. Очень хотел, чтобы она родила ему сына. Но после очередной ссоры по этому поводу Меньшов хлопнул дверью и навсегда ушел. Людмила вскоре узнала, что беременна. Она родила сына, которого Меньшов не признал. И разговоры на эту тему всячески обрывал: "И не стоит даже… Это какая-то ерунда, поверьте".

«Если бы Володя женился и у него родился ребенок, я бы никогда в жизни не решилась больше с ним соединить свою судьбу…», - откровенничала Вера Алентова. Но он не женился.

Соединила их снова дочка Юленька, которую они повели в 1-ый класс. И вернулись домой уже втроём, объявив дочери, что теперь папа будет жить с ними.

В итоге, Меньшов и Алентова еще несколько лет назад отметили золотую свадьбу. После чего повенчались и покой в душе воцарился навсегда…

Вера Алентова - женщина мудрая и умеет обходить острые углы. Она объясняла их долгий союз с Меньшовым тем, что невзирая на прожитые годы, они сохранили уважительное и терпимое отношение друг к другу. Да, это требовало усилий и труда, а кому легко? «За отношениями, тем более в семье, нужно ухаживать, как за цветами, - делилась секретами семейной жизни Вера Валентиновна. - У нас в семье нет жестко закрепленных обязанностей. Меньшов любит готовить и делает это очень хорошо, быстро и вкусно. Наш внук Андрей даже подарил ему рисунок, на котором написал: «Ах, как вкусно дед готовит!». Я же готовить не люблю. Но зато лучше разбираюсь в вопросах ремонта квартиры и дачи».

Когда появились внуки Андрей и Таисия, Меньшов и Алентова начали строить дачу. Общее увлечение еще сильнее объединило. И если судить по итогам жизни: Алентовой очень повезло с мужем. Главное ведь не то, что было в молодости, а что стало в результате. А в результате, если бы не Меньшов, не было бы оскароносного фильма «Москва слезам не верит», очень смешной, несмотря на её критику, комедии «Ширли-мырли», мелодрамы «Зависть богов». Владимир Меньшов - талантливый актёр и режиссёр и просто хороший муж!

Актеры Владимир Меньшов и Вера Алентова в спектакле «Любовь. Письма» в постановке режиссера Юлии Меньшовой в театре им. Пушкина. Фото: Александр Куров/ТАСС

По признанию Юлии Меньшовой, родители всегда были к ней очень строги. Когда она училась в театральном институте, который окончила с красным дипломом, Алентова и Меньшов приходили на ее экзамены. Потом Юля спрашивала: ну как? И тут начиналось! Мама говорила: то, что дочь делает на сцене, «за гранью добра и зла». Отец был еще категоричнее: мол, Юлю в институте держат из жалости. Кстати, когда несколько лет назад Юлия Меньшова задумала ставить спектакль «Любовь. Письма» в Театре им. Пушкина и на главные роли пригласила родителей, то накануне премьеры чуть не сняла собственного отца с роли. Семейный проект шел трудно. Пока репетировали, Владимир Валентинович ссорился с Юлей бесконечно. Норовил все время порежиссировать. Но спектакль все-таки состоялся...

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