Убит президент Гаити: Народ беднейшей страны Западного полушария взбунтовался

Начиная с середины 2018 года, Гаити пребывает в состоянии тяжелого политического кризиса. Это было далеко не первое покушение на Моиза Фото: REUTERS

На Гаити застрелили президента страны 53-летнего Жовенель Моиза. Около часа ночи в его резиденцию проникла группа неизвестных. О происшествии в специальном обращении рассказал премьер-министр страны Клод Джозеф.

- Это отвратительное, бесчеловечное и варварское нападение, - заявил глава правительства.

Атака произошла после того, как в понедельник, 5 июля 2021, Жовенель Моиз объявил о назначении нового премьер-министра. Клода Джозефа должен был сменить Ариэль Генри, именитый нейрохирург, а также бывший министр внутренних дел и труда. Перед ним поставили задачу сформировать новое открытое правительство, которое должно было провести серьезную реформу в области безопасности и подготовить страну к референдуму и президентским и парламентским выборам.

Про нападавших сообщается, что они говорили по-испански. Хотя на Гаити официальными языками числятся французский и креольский.

Начиная с середины 2018 года, Гаити пребывает в состоянии тяжелого политического кризиса. Это было далеко не первое покушение на Моиза. Через полтора года после его вступления в должность, 17 октября 2018-го его обстреляли во время публичного выступления. Сам Жоневель Моиз тогда серьезно не пострадал, а вот трое его охранников получили пули. А в феврале этого года гаитянские силовики задержали 23 человека, которых обвинили в подготовке государственного переворота. В их числе были высокопоставленный генерал полиции и судья Верховного суда.

- Целью этих людей было покушение на мою жизнь, - заявил тогда президент Гаити.

Жоневель Моиз настроил против себя значительную часть населения страны не только бедственным положением народа (почти две трети населения тут живут на два доллара в день — примерно 150 рублей), но и желанием подольше посидеть в президентском кресле.

Моиз и его сподвижники уверяют, что полномочия действующего главы государства истекают 7 февраля 2022-го. Оппозиция же настаивает, что Моиз должен уйти на целый год раньше. Кстати, США в этом споре заняли сторону Моиза. Но это не помешало местной оппозиции устраивать массовые митинги и даже покушаться на жизнь главы государства. Теперь, когда он убит, вопрос о дате прекращения его полномочий снимается сам собой.

БИОГРАФИЯ

Жовенель Моиз родился в 1968 году в простой гаитянской семье, мать работала швеей, отец трудился на ферме и торговал. В 1974 году семья перебралась в столицу острова, Порт-о-Пренс, где Моиз закончил школу, а затем университет.

В молодости будущий президент занялся бизнесом, он сконцентрировался на сельском хозяйстве и приобрел плантацию бананов. В начале 2000-х годов он переключился на другую сферу: построил гидроэлектростанцию и водопроводную сеть в Северо-Западном и Северо-Восточном Департаментах Гаити. Позднее основал энергетическую компанию, занялся поставками солнечной энергии по стране.

Успешный бизнесмен был всегда на виду у политиков и даже пользовался покровительством у президента Мишеля Мартейи. В 2015 году глава государства выдвинул кандидатуру Моиза на президентские выборы от своей партии. После долгой борьбы и повторного голосования Моиз одержал победу. В должность он вступил в феврале 2017 года.