Жовенель Моиз Фото: REUTERS

Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен неизвестными, который ранее ночью прокрался в его частную резиденцию.

Как передает портал Gazette Haiti со ссылкой на премьера страны Клода Жозефа, на резиденцию главы государства напали. Нападавшие говорили на испанском. Уточняется, что жена президента тоже пострадала.

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года, и претендовал на пост главы государства во время президентских в октябре 2015 и в повторных выборах в ноябре 2016 года. До этого он занимался бизнесом. В 2004 был членом Палаты Торговли и Промышленности Северо-Западного Департамента (CCINO), и вскоре стал ее председателем, а также генеральным секретарем Палаты торговли и промышленности Гаити (CCIH). Через четыре года он основал энергетическую компанию Compagnie Haïtienne d’Energie S.A, поставляющую солнечную и ветровую энергию, а в 2012 создал компанию Agritrans, действующую в сельскохозяйственной отрасли, способствуя созданию первой в Гаити сельскохозяйственной зоны свободной торговли.