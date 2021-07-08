Лена Ленина потрясла Каннский кинофестиваль волосатым кокошником

Елена Ленина появилась на премьере фильма французского режиссера Франсуа Озона «Все прошло хорошо». Фото: Татьяна ВОЛОБУЕВА

На Лазурном берегу продолжается 74-й Каннский кинофестиваль: сегодня члены жюри оценили первые конкурсные работы. Во Дворце фестивалей состоялась премьера фильма французского режиссера Франсуа Озона «Все прошло хорошо» («Tout s'est bien passé»). На красной дорожке появились исполнители главных ролей - Софи Марсо, Жеральдин Пайя и Андре Дюссолье, а также приглашенные звезды - актрисы Диана Крюгер, Изабель Юппер и Энди Макдауэлл, супермодели Кэндис Свейнпол и Ева Герцигова. Среди гостей премьеры была и российская писательница Елена Ленина. По традиции Лена блеснула на красной дорожке новым экстравагантным образом.

Для премьеры Ленина выбрала черное блестящее вечернее платье и украшения от российского дизайнера Натальи Бобровой. Но все внимание публики было приковано к ее прическе: голову Лениной венчала грандиозная многоярусная конструкция, состоящая из десятков хитроумно переплетенных косичек. По словам писательницы, при создании куафюры ее парикмахер вдохновлялся образом героини древнегреческих мифов Медузы Горгоны. Хотя многие гости премьеры усмотрели в прическе Лениной патриотические мотивы и дань традиционному русскому кокошнику.

Все внимание публики было приковано к ее прическе: голову Лениной венчала многоярусная конструкция, состоящая из десятков косичек. Фото: Erlend Staub.

Елена со своей прической выглядела столь эпатажно, что ей удалось эффектно выделиться на фоне традиционных вечерних нарядов звезд мирового кино. Очевидно, что писательница на это и рассчитывала: попасть любой ценой на страницы мировых таблоидов. Усилия россиянки оценило издание Daily Mail, опубликовавшее снимок писательницы с красной дорожки Каннского кинофестиваля.

- Впечатляюще! Елена Ленина привлекла внимание своей огромной прической, - сообщили британские журналисты. Как к масштабной конструкции на голове россиянки отнеслись зрители, сидящие в зале позади Лениной, британский таблоид умолчал. Искренне надеемся, что им было видно хоть что-то из происходящего на экране.

Многие усмотрели в прическе Лениной русские мотивы и дань традиционному кокошнику. Фото: Татьяна ВОЛОБУЕВА

Лена Ленина не первый год шокирует Канны экстравагантными куафюрами. Стилисты звезды проявляли недюжинную фантазию и использовали для их создания всевозможные подручные средства – от надутых воздушных шариков до бижутерии в виде оленьих рогов и половинок арбуза. Благодаря затейливым прическам Ленина неизменно попадает в объективы западных фотографов и становится одной из самых эпатажных участниц праздника мирового кино.

Напомним, днем ранее Лена Ленина появилась на открытии Каннского кинофестиваля в серебристом платье и с прической, напоминающей паруса корабля. Писательница сообщила, что хотела примерить на себя образ Снежной Королевы. В этом году даже пандемия COVID-19 не смогла остановить Ленину от участия в кинофоруме. Тем более, что в прошлом году кинофестиваль был отменен из-за коронавируса.