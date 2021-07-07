Русские не сдаются: Лена Ленина шокировала Каннский кинофестиваль эпатажной прической

Лена Ленина вновь потрясла Каннский кинофестиваль. Фото: EAST NEWS

В прошлом году Каннский фестиваль впервые в истории был отменен из-за пандемии коронавируса. И вот теперь голливудские звезды вновь съехались на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке одного из главных кинофорумов планеты. Актрисы Джоди Фостер и Энди Макдауэлл, супермодель Белла Хадид, режиссер Педро Альмодовар и многие другие знаменитости появились 6 июля на открытии Каннского фестиваля. Среди них фотографы сняли и российскую писательницу Лену Ленину.

Лена - настоящий ветеран Канн: ее экстравагантные прически не один год шокировали чопорную французскую публику. В этот раз даже зловредный COVID-19 не смог остановить россиянку от участия в празднике кино, роскоши и гламура. Ленина прошла по знаменитой лестнице Дворца фестивалей и продемонстрировала очередную безумную куафюру.

Ленина выбрала для светского выхода серебристое платье, в котором она, по ее мнению, выглядела как Снежная Королева. Фото: EAST NEWS

Ленина выбрала для светского выхода серебристое платье, в котором она, по ее мнению, выглядела как Снежная Королева. Образ дополнили украшения от российского дизайнера «Ювелирного бара» и, конечно, масштабная прическа. Локоны писательницы напоминали то ли корону, то ли паруса корабля. В любом случае, вид у Лениной был достаточно эпатажным для такой значимой церемонии.

Елена, когда-то начинавшая во Франции модельную карьеру и хорошо знакомая со светской жизнью Лазурного берега, из года в год появляется на открытии Каннского фестиваля. И неизменно вызывает улыбки: кто-то называет ее «сумасшедшей русской», кто-то — эпатажной модницей.

К слову, фотографы запечатлели на безымянном пальчике писательницы кольцо, похожее на помолвочное. А ведь не далее как в январе этого года Ленина объявила о разводе с мужем, московским шеф-поваром Антоном Игнатовым. Супруги прожили в браке меньше года – их разлучил коронавирус. Спустя две недели после свадьбы молодая жена полетела во Францию на неделю к сыну, и застряла в Европе из-за пандемии. Как это часто бывает, разлука убила чувства, и супруги решили развестись. И вот теперь кольцо на пальце Лениной, возможно, намекает, что за это время она успела найти новую любовь. Кто стал ее очередным избранником, остается в тайне.