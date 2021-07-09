НАТО тренируется на Украине подавлять «сопротивление населения»

Морские пехотинцы США ведут огонь из минометов в ходе учений Sea Breeze-2021 в Херсонской области, Украина. Фото: REUTERS

По легенде (оперативном задании) учений, войскам стран НАТО на Украине надо было уничтожить некую "восставшую квазиреспублику". Причем, действовать предстояло в условиях «сопротивления населения». Возможно, речь идет об отработке войны в Донбассе. Хотя, очень вероятно, что имеется ввиду и реакция на появление на Украине какой-нибудь Одесской или Харьковской республики. Или Закарпатской. Поскольку республики Донбасса - уже давно сформировавшиеся, в том числе и в смысле обороны. У них регулярные армии. А на учениях НАТО сценарий спланировали такой: «Незаконные вооруженные формирования захватили госорганы и установили контроль над транспортными путями, аэродромами и другими объектами инфраструктуры.» То есть, «восстание квазиреспублик» происходит, согласно учениям, здесь и сейчас.

И как же действовали против "восставших" коллективные силы НАТО? Как это выглядело?

Гражданские жители взбунтовавшего региона (их роль выполняли переодетые в цивильное украинцы) начали блокировать маршруты для свободного передвижения войск. А за их спиной разворачивались "незаконные вооруженные формирования". Еще день-другой и все - власти в Киеве (читай - посольство США) теряют контроль над очередной территорией страны.

Чтоб не допустить этого, в тыл бунтовщикам с вертолетов был выброшен десант НАТО, состоявший из американцев, украинцев, грузин и молдаван. Они громили засады и глушили радиостанции "восставших" средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Был и морской десант, захвативший большой кусок побережья.

Под плотным присмотром американских инструкторов яростно рвались в "квазиреспублику" сразу четыре украинских тактических группы и группа огневого поражения.

Украинские военнослужащие готовят к старту беспилотный летательный аппарат "Байрактар" во время учений Sea Breeze-2021. Фото: REUTERS

В общем, репетиция то ли силового захвата Донецкой и Луганской народных республик, то ли подавления Одессы и Харькова состоялась по полной программе. И теперь становится еще понятней, почему это президент Украины Зеленский так яростно требует скорейшего принятия своей республики в НАТО. Самостоятельно подавить "сопротивление населения" не может. А вот за спиной внушительного вооруженного колхоза НАТО - можно попробовать. Вот только НАТО держит дверь перед Киевом плотно закрытой. Но ради его утешения устроить шумную военную показуху и подразнить Россию - это можно.