1,8 триллиона рублей на самолеты: Разбираемся, что хотят построить на эти деньги

МС-21 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деньги из Фонда национального благосостояния могут пойти на новые отечественные самолеты. По просочившимся в СМИ данным, Минпромторг хочет на это дело из ФНБ 1,6 триллиона рублей. А всего же проект по выводу на рынок новых российских гражданских самолетов и вертолетов и поддержки продаж оценивается в 1,8 триллиона рублей до 2030 года. Те деньги, которые не из ФНБ, предполагается взять просто из федерального бюджета.

Всю прошлую неделю, по итогам катастрофы с Ан-26 на Камчатке, только и шли разговоры о том, что наши местные авиакомпании летают на старых, еще советских самолетах, потому что новых нет и взять их негде. Тем не менее и планы потратить деньги на поддержку отечественного авиастроения у комментаторов больших восторгов не вызвали. Типа куда нам столько самолетов, да еще за такие деньги? Где логика?

Как объяснили KP.ru эксперты, проблема — в деталях. А именно — на что конкретно запрошенные «на самолеты» деньги собираются потратить. Сейчас в списке новых отечественных воздушных судов, которые планируется выводить на рынок за триллионы из ФНБ, фигурируют: ИЛ-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-901), L-410, Сухой Суперджет 100 и пять типов вертолетов. То есть очень разношерстная техника. Итак...

Сухой Суперджет 100 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1) Наиболее известны широкой публике Суперджет-100, на котором наши авиакомпании уже вполне себе летают, и МС-21, о котором в последние годы очень много говорили. Это среднемагистральные самолеты.

Судов такого класса, причем далеко не самых старых, из-за закрытых границ и сворачивания многих чартерных программ сейчас у наших авиакомпаний и без расширения принятых ранее производственных программ предостаточно. Более 30-40 МС-21 в год, как считают некоторые эксперты, внутри страны будет востребовано только после того, как перевозки вновь уверенно пойдут на взлет. С зарубежными рынками те же проблемы — с учетом еще и немаленьких конкурентов в виде «Боинга» и «Аэрбаса». Остается только надеяться, что до 2027 года, когда, согласно планам Минпромторга, у нас должно производиться более 70 МС-21 в год, коронавирус и прочие напасти все же закончатся. Некоторые эксперты, впрочем, считают такие планы крайне оптимистичными еще и потому, что планы по выводу на рынок МС-21 уже не один раз откладывались.

2) ИЛ-114, «Байкал», L-410 и вертолеты — это все подходит именно для местных линий.

Эксперты особенно упирают на нужность «Байкала». Это 9-местный самолетик, который должен прийти на замену знаменитому «кукурузнику» Ан-2.

-На «Байкал» предусмотрена установка лыжных шасси и поплавков. И испытываться он будет сразу и на приводнение, и с приземлением на лед, - буквально на днях рассказывал «КП» главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров. - А нам для ряда регионов нужен именно самолет, который способен сесть и в снег, и в грязь, и в половодье полосу. Такие у нас зачастую местные условия.

Ил-114. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

L-410 — на 19 пассажиров, чешская разработка, уже производится у нас на Урале по лицензии.

ИЛ-114 — предполагаемая замена Ан-24/Ан-26 (до 50 пассажиров). Пока проходит испытания. К нему, правда, уже есть претензии, связанные с пресловутыми «местными условиями» - крыло низковато, с ролью авиа-«уазика» может не справиться.

3) С вертолетами в целом тоже понятно. Сейчас местные авиалинии в основном летают на Ми-8 разных модификаций. Недавно сама летала на таком.

-Не пугайтесь его внешнего вида, у нас зато пилоты асы, - сказали местные сопровождающие.

На что именно из этого списка сколько денег и в какой перспективе пойдет, пока не очень ясно. Более внятно озвучивались планы по среднемагистральным самолетам.

Возникает и еще один вопросов. О какой еще «поддержке продаж» идет речь? Может, авиакомпании от отечественной техники шарахаются, а им ее впаривают за госсчет?

-Кроме самих самолетов, есть еще программы субсидирования, компенсации процентных ставок по кредитам, программы, связанные с постпродажным техническим обслуживанием, - объясняет Роман Гусаров. - От их характера во многом и зависит, на каких самолетах будут готовы летать наши авиакомпании. Выигрывает тот самолет, который по совокупности оказывается дешевле в обслуживании. В том числе и за счет государственных программ субсидирования и поддержки.

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