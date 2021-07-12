Вдова Алексея Баталова "вчинила" Дрожжиной неосновательное обогащение

Вдова Алексея Баталова Гитана Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На этот раз речь в суде пойдет о "неосновательном обогащении и взыскании ущерба", который Наталья Дрожжина нанесла вдове и дочери народного артиста СССР.

Суть вот в чём: Дрожжина, у которой была на руках доверенность от Баталовых, сняла большущие деньги с их счетов. И потратила их по своему усмотрению. Как утверждали Наталья Георгиевна и её супруг Михаил Цивин, деньги пошли на покупку комнат в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. Может быть, совпадение, но эта коммуналка находится в том же доме, что и квартира Дрожжиной и Цивина. И этому есть у них объяснение: по соседству будет удобней ухаживать за Марией Баталовой, которая инвалид с детства.

«Квартиру на Кутузовском проспекте мы купили для Маши в 2019 году за 13,5 миллионов рублей, - рассказывал kp.ru Михаил Цивин. – Гитана Аркадьевна решила вложить деньги в недвижимость. Обратилась к нам. Мы нашли подходящую трехкомнатную коммунальную квартиру. Выкупили пока две комнаты, которые Наташа (Дрожжина) сдавала, а деньги от аренды получала Маша. Никто ничего не украл. Но после того, как Гитана Аркадьевна отозвала выданную нам доверенность, Наташа не может сдать одну из комнат».

Получается, что «неосновательное обогащение» - это деньги, которые Дрожжина потратила на покупку двух комнат в коммуналке на Кутузовском?

- Мы так не думаем, - говорит kp.ru адвокат Баталовых Сергей Лукин. - И вообще какое отношение имеют Гитана Аркадьевна и Маша к покупке этих комнат? Они никаких распоряжений на этот счет не давали. Зачем эти комнаты Марии, которая передвигается в инвалидной кресле. Коммуналка никак не оборудована, там невозможно проехать по коридору. Мы предполагаем, что деньги Баталовых были присвоены Дрожжиной в личных целях и ею похищены. С Машиного счета она сняла 25 тысяч евро, а со счета Гитаны Аркадьевны - 1 миллион рублей, 25 тысяч евро и 100 тысяч долларов. Цивин предоставил документы, что он снял наличными только 500 тысяч рублей в ноябре 2019 года. И все. Почти все деньги снимала именно Дрожжина. Она и сняла 100 тысяч долларов со счета Гитаны Аркадьевны через месяц (!) после покупки комнат.

Наталья Дрожжина. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Но ведь Наталья Георгиевна могла купить сперва на свои, а потом компенсировать расходы деньгами Баталовых, разве нет?

- К сожалению, Наталья Дрожжина никаких доказательств этой «схемы» не предоставила.

- Наталья Георгиевна комнаты сдавала. А деньги шли Марии Баталовой… В чем же "неосновательное обогащение"?

- Цивин и Дрожжина утверждают, что они эти комнаты сдают. И этими деньгами (внимание, следите за руками!) исполняют свои обязательства по договорам ренты. Это же абсурд! Они включают доход от сдачи комнат, купленных на деньги Баталовых, в собственные обязательства по договорам ренты! Кстати, деньги - 80 тысяч рублей - от аренды двухкомнатной квартиры в 1-м Самотечном переулке до сих пор получает Дрожжина. Эта одна из квартир, которая досталась ей по договору ренты, но в апреле Замоскворецкий суд признал недействительным этот договор. Тем не менее Дрожжина продолжает получать 100 тысяч ежемесячно (80 тысяч – за квартиру на Самотеке и 20 - за сдачу коммуналки на Кутузовском), из которых 75 тысяч возвращает Марии. А куда еще 25 деваются?

- Наталья Дрожжина продолжает сдавать квартиры Баталовых, потому что Мария все еще не может получить назад свое имущество?

- Конечно. Дрожжина подала апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда. Эта жалоба будет рассмотрена только 30 августа. После этого, если мы выиграем суд, Маша получит документы на квартиры, перерегистрирует имущество на себя и уже напрямую будет получать деньги за аренду.

Напомним, 28 апреля Замоскворецкий суд Москвы вернул всю недвижимость Марии Баталовой. Это - двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке, нежилое помещение площадью в 21 кв. метра в доме по улице Серафимовича,2 и 1/3 в долевой собственности в квартире по тому же адресу - Серафимовича, 2. Это имущество отошло Наталье Дрожжиной по договорам ренты, которые она в сентябре 2019 года как будто бы заключила с Марией Баталовой. Суд признал эти договоры недействительными.

Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин обвиняются в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова. Расследование уголовного дела еще не закончено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдова Алексея Баталова требует закрыть благотворительный фонд имени ее покойного мужа

По мнению Гитаны Аркадьевны Леонтенко, БФ "Благор" был создан по поддельным документам (подробности)