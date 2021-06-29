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29 июня 2021 18:20

Вдова Алексея Баталова требует закрыть благотворительный фонд имени ее покойного мужа

По мнению Гитаны Аркадьевны Леонтенко, БФ "Благор" был создан по поддельным документам
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Фонд «Благор» был создан три года назад. По документам Гитанна Аркадьевна является его генеральным директором

Фонд «Благор» был создан три года назад. По документам Гитанна Аркадьевна является его генеральным директором

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

30 июня в Гагаринского суде пройдет судебное заседание по иску вдовы Алексея Баталова Гитанны Аркадьевны Леонтенко к министерству юстиции РФ об аннулировании благотворительного фонда им. Алексея Баталова.

Напомним, фонд «Благор» был создан три года назад. По документам Гитанна Аркадьевна является его генеральным директором. А учредителей пятеро: кроме вдовы, это ее дочь Мария Баталова, а еще - Наталья Дрожжина, Михаил Цивин и адвокат Нарек Костанян.

На сегодняшний день вдова утверждает, что благотворительный фонд Баталова учредили Цивин с Дрожжиной от ее имени, в общем-то её не спросив. Хотя в эту версию трудно поверить: и Гитана Аркадьевна, и Мария Баталовы посещали мероприятия фонда.

Но дело в том, что на учредительных документах стоят как будто бы не их подписи. Точнее так: подписи Гитаны Аркадьевны и Марии Баталовой выполнены не ими.

- Мы провели исследование в экспертной организации, где установили, что протокол о создании юрлица, то есть фонда, подписывали не Гитана Аркадьевна и Мария Баталова, а кто-то другой от их имени, - рассказал нам юрист Баталовых. - Как вы думаете, могла Мария подписать документ, в котором ее назначают секретарем, ответственным за ведение протоколов? Мария - инвалид детства с тяжелой формой ДЦП, свободно писать она не в состоянии.

- Деньги от деятельности фонда Баталовы получали?

- Нет.

- Но ведь они знали о существовании фонда, ездили на мероприятия, были на фестивале Баталова во Владимире...

- Да, они были на фестивале. Но из этого не следует, что они знали, кто этот фестиваль проводит. Смысл нашего иска заключается в том, что фонд "Благор" был создан по поддельным документам, поэтому он должен быть ликвидирован.

- Наталья Дрожжина все-таки подала апелляцию на решение Замоскворецкого суда о признании договоров ренты недействительными?

- Да, подала. Думаю, заседание в Мосгорсуде пройдет месяца через два.

Напомним, 28 апреля Замоскворецкий суд Москвы вернул всю недвижимость Марии Баталовой. Это - двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке, нежилое помещение площадью в 21 кв. метра в доме по улице Серафимовича,2 и 1/3 в долевой собственности в квартире по тому же адресу - Серафимовича, 2. Это имущество отошло Наталье Дрожжиной по договорам ренты, которые она в сентябре 2019 года как будто бы заключила с Марией Баталовой. Суд признал эти договоры недействительными.

Таким образом, суд прекратил право собственности Дрожжиной на вышеуказанную недвижимость и восстановил право собственности Марии Баталовой. Кроме того, он подтвердил, что Наталья Дрожжина не заключала договоры ренты с Марией Баталовой. А вот по какому праву и как ей перешло имущество Баталовых, на эти вопросы сейчас ищет ответы следствие.

Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин являются обвиняемыми по делу о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.

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