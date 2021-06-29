Вдова Алексея Баталова требует закрыть благотворительный фонд имени ее покойного мужа

Фонд «Благор» был создан три года назад. По документам Гитанна Аркадьевна является его генеральным директором Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

30 июня в Гагаринского суде пройдет судебное заседание по иску вдовы Алексея Баталова Гитанны Аркадьевны Леонтенко к министерству юстиции РФ об аннулировании благотворительного фонда им. Алексея Баталова.

Напомним, фонд «Благор» был создан три года назад. По документам Гитанна Аркадьевна является его генеральным директором. А учредителей пятеро: кроме вдовы, это ее дочь Мария Баталова, а еще - Наталья Дрожжина, Михаил Цивин и адвокат Нарек Костанян.

На сегодняшний день вдова утверждает, что благотворительный фонд Баталова учредили Цивин с Дрожжиной от ее имени, в общем-то её не спросив. Хотя в эту версию трудно поверить: и Гитана Аркадьевна, и Мария Баталовы посещали мероприятия фонда.

Но дело в том, что на учредительных документах стоят как будто бы не их подписи. Точнее так: подписи Гитаны Аркадьевны и Марии Баталовой выполнены не ими.

- Мы провели исследование в экспертной организации, где установили, что протокол о создании юрлица, то есть фонда, подписывали не Гитана Аркадьевна и Мария Баталова, а кто-то другой от их имени, - рассказал нам юрист Баталовых. - Как вы думаете, могла Мария подписать документ, в котором ее назначают секретарем, ответственным за ведение протоколов? Мария - инвалид детства с тяжелой формой ДЦП, свободно писать она не в состоянии.

- Деньги от деятельности фонда Баталовы получали?

- Нет.

- Но ведь они знали о существовании фонда, ездили на мероприятия, были на фестивале Баталова во Владимире...

- Да, они были на фестивале. Но из этого не следует, что они знали, кто этот фестиваль проводит. Смысл нашего иска заключается в том, что фонд "Благор" был создан по поддельным документам, поэтому он должен быть ликвидирован.

- Наталья Дрожжина все-таки подала апелляцию на решение Замоскворецкого суда о признании договоров ренты недействительными?

- Да, подала. Думаю, заседание в Мосгорсуде пройдет месяца через два.

Напомним, 28 апреля Замоскворецкий суд Москвы вернул всю недвижимость Марии Баталовой. Это - двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке, нежилое помещение площадью в 21 кв. метра в доме по улице Серафимовича,2 и 1/3 в долевой собственности в квартире по тому же адресу - Серафимовича, 2. Это имущество отошло Наталье Дрожжиной по договорам ренты, которые она в сентябре 2019 года как будто бы заключила с Марией Баталовой. Суд признал эти договоры недействительными.

Таким образом, суд прекратил право собственности Дрожжиной на вышеуказанную недвижимость и восстановил право собственности Марии Баталовой. Кроме того, он подтвердил, что Наталья Дрожжина не заключала договоры ренты с Марией Баталовой. А вот по какому праву и как ей перешло имущество Баталовых, на эти вопросы сейчас ищет ответы следствие.

Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин являются обвиняемыми по делу о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.