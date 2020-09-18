«Теперь я бомжиха: ни квартиры, ни денег»: Вдова Алексея Баталова заявила в полицию о мошенниках, укравших наследство ее мужа

Вдова Алексея Баталова Гитана Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Новость о том, что вдова народного артиста СССР Алексея Баталова и их дочь Мария подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, повергла в шок друзей семьи и знакомых Баталовых. Ни одно событие последних лет, будь то скандальная история с дачей народного артиста, установка памятника на его могиле, создание фонда, открытие выставки и фестиваля Баталова и еще много чего, не проходило без участия этой деятельной пары. Михаил Цивин - юрист и в хорошем смысле «решала» - после смерти Алексея Владимировича занимался всеми делами его семьи. Иной раз звонишь вдове Баталова с каким-то вопросом, и Гитана Аркадьевна сразу переключает на Цивина, мол, Михаил Семенович знает лучше. Наталья Дрожжина – его жена, актриса, снявшаяся в десятке картин (одна из самых известных ее ролей – официантка в «Семнадцати мгновениях весны»), занимается благотворительностью и не пропускает ни одни vip-похороны. К тому же она проректор университета культуры при Академии управления МВД РФ. В последние годы она старательно опекала дочь Алексея Баталова – Машу.

Вдова Баталова и дочь Марич Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Судьба Марии – это трагедия и боль ее родителей. У нее тяжелая форма ДЦП - результат родовой травмы. Она не ходит, почти не говорит, самостоятельно не может есть, одеваться, но благодаря труду и любви своих отца и матери сумела максимально адаптировалась к жизни: у нее высшее образование, она пишет сказки и киносценарии, бывает в театрах и на концертах, особенно почитает дирижера Курентзиса. Интеллектуально Мария нормальный, современный человек, но физически самостоятельно жить не может. Главным человеком в ее жизни всегда был отец, который своей Машей очень гордился. После его смерти Гитану Аркадьевну (ей тогда было 82 года) и Марию Баталову окружили почти неусыпным вниманием Цивин и Дрожжина. Ни вдова, ни дочь почти шагу не делали без их ведома. Со стороны такая забота казалась избыточной. И невольно возникал вопрос: что движет этой семейной парой? Поверить в абсолютное бескорыстие чужих людей в наше циничное время довольно трудно. Но, с другой стороны, ситуация всех устраивала: и Баталовых, и их добродетелей, а тогда какие могут вопросы…

Увы, итог этой заботы и дружбы получился ожидаемый: Гитана Аркадьевна подала заявление в полицию. По ее словам, Цивин и Дрожжина лукаво завладели их имуществом. Они предложили оформить генеральную доверенность, по которой распоряжались не только недвижимостью, но и банковскими счетами Баталовых. В результате, семья артиста лишилась: трети своей четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной, мастерской Алексея Владимировича (она находится на 1-м этаже в том же подъезде, что и квартира), еще двух квартир, одна из которых - на Кутузовском проспекте, другая – в районе Самотечной площади. Недвижимость отошла Дрожжиной на основании заключенного с Марией Баталовой договора о пожизненной ренте. Опустели и банковские ячейки. Как утверждает Гитана Аркадьевна, на ее счету было 107 тысяч долларов. Кроме денег, пропали документы, ордена и ценности, принадлежавшие Алексею Баталову. Просто шок!

Михаил Цивин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРИЛИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

- Я узнал об этой истории месяц назад и до сих пор не могу понять логику этого «бандитизма», - изумляется вместе со мной народный артист РФ режиссер и художник Юрий Норштейн, близкий друг Алексея Баталова. - Миша Цивин и его жена Наташа были не случайными людьми в доме Баталовых. Они постоянно приходили к Гитане в гости, пестовали Машу. Ездили вместе в Италию. Создали фонд и организовали фестиваль Баталова во Владимире. Занимались установкой памятника на его могиле и мемориальной доски на доме, где жил Алеша. Миша такой представительный мужчина. Он всегда всем руководил. Производил впечатление приличного человека. И о нем, и о Наташе Дрожжиной могу сказать только хорошее… И вдруг такой поворот. Откуда выросли эти цветы зла? Или они так хорошо маскировались? Я пытаюсь найти логику в этой истории, и ее не нахожу. Ведь у Гитаны украли все, что только можно было украсть. На что они рассчитывали? Что это останется тайной? Что Гитане и Маше Баталовой никто не поможет? Это какая-то запредельная глупость и самонадеянность.

У Маши есть старшая сестра по линии отца – Надя, у которой, к сожалению, непростые отношения с Гитаной, но когда речь идет о наездах на семью, она, конечно, примчится на помощь и будет защищать своих. Кстати, Надя предупреждала Гитану, чтобы та была осторожней с чужими людьми. Но Гитана долгое время была очарована вниманием Миши и Наташи, не хотела никого слушать. У нее открылись глаза, когда Цивин ей сказал, что они будут опекунами Маши. «Я вдруг поняла, что происходит, меня как молния пронзила и наконец пришло прозрение», - сказала мне Гитана. Она подключила своих друзей. Тогда-то и выяснилось, что ограблена банковская ячейка, где лежали все ее деньги и документы семьи. Все выгребли подчистую. «Теперь я – бомжиха, - сказала мне Гитана. - У меня ничего нет – ни квартиры, ни денег».

Юрий Норштейн и Игорь Ясулович - друзья Баталова на открытии памятника на Преображенском кладбище год назад Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Но ведь Наталья Дрожжина называла себя опекуном Марии Баталовой давно...

- Это не было официально оформлено. Только на словах. А теперь они захотели получить опекунство по всей форме. Ведь квартирки мигают впереди, и деньги, которые Алеша заработал для семьи, для своей больной дочери. Они на это посягнули. Получается, что ими двигало не столько желание положить заботливую руку на голову Маши, сколько прибрать к рукам ее имущество. И они спокойно бы его забрали, потому что Гитана подписала им генеральную доверенность на все.

- А что же друзья Алексея Владимировича? Ведь были рядом, все видели. Почему не предупредили?

- Гитана в эти дела нас особенно не посвящала. Я только часто видел этих людей – Мишу Цивина и Наташу Дрожжину - у Баталовых дома. Я до сих пор в недоумении, что произошло.

Баталова Мария, слева - Наталья Дрожжина, справа - Гитана Аркадьевна Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ В ОБМЕН НА ЗАВЕЩАНИЕ

В недоумении не только друзья Гитаны Аркадьевны, но и автор этих строк. Михаил Семенович и на меня производил впечатление приличного человека. Не узнать его точку зрения на эти события, было бы неправильно.

- Ну вот, оказывается все эти годы вы, Настя, общались с мошенником и аферистом, - пытается шутить Цивин. – Конечно, мы с Наташей будем защищаться. Два месяца назад, когда началась эта история, мы написали заявление министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву о том, что вдова и дочь Алексея Баталова находятся под влиянием неких людей, и просим взять под защиту семью уважаемого актера.

- Кто же эти люди?

- Это знакомая Гитаны Аркадьевны Марианна Сатурова и ее невестка Воронова Татьяна. Они завладели доверием Баталовых и расстроили наши отношения. Сегодня они по доверенности распоряжаются активами семьи. По моему убеждению, в отношении имущества Марии Баталовой могут быть предприняты противоправные действия. И тогда я, как лицо ложно и злонамеренно дискредитируемое в глазах семьи, не смогу ее защитить…

- Получается: доверенность, выданную вам, Гитана Аркадьевна отозвала и оформила на других людей… Она вообще понимает, что такое доверенность?

- Все она прекрасно понимает. Она подписывала доверенность не только нам, но и многим-многим другим, - продолжает Михаил Семенович. - Гитана отнюдь не глупая женщина. Хотя и часто говорит, что не понимала, не знала, заблуждалась… Она выписала нам доверенность в 2018 году через полгода после смерти Баталова. Мы ездила вместе с Гитаной Аркадьевной к нотариусу, хотя теперь она говорит, что не понимала, куда ехала и зачем. Сейчас она утверждает, что из-за нас стала «бомжихой». Но они с Марией Баталовой владеют недвижимостью примерно на 100 миллионов рублей!

вдова актера Гитана Аркадьевна и Михаил Цивин на открытии памятника Баталову Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Вот как? Так вроде бы всей их недвижимостью завладели вы с Натальей Дрожжиной. На вашу жену были оформлены и генеральная доверенность, и договор пожизненной ренты…

- Я же сказал: выданную нам генеральную доверенность Гитана Аркадьевна уже отозвала. Что касается пожизненного содержания (ренты – Ред.) Марии Баталовой, которое было оформлено на Наталью Дрожжину, этот договор не дает моей жене права ни продать, ни подарить, ни заложить ни квадратного метра без ведома Маши. Договор пожизненного содержания делается для того, чтобы кто-то мог управлять имуществом во благо рентополучателя.

Для Наташи эти квартиры только лишние хлопоты. Она оплачивает коммуналку, занимается их сдачей в аренду. Помимо четырехкомнатной квартиры на улице Серафимовича, у Баталовых есть еще одна в 1-м Самотечном переулке. Это жилье подарил Алексею Баталову как будто бы Алишер Усманов. Квартира небольшая – 54 квадратных метра (эта квартира тоже оформлена на Дрожжину по договору ренты – Ред.). Есть еще гараж, который принадлежит Марии Баталовой. Есть офис на 1-м этаже дома на улице Серафимовича, где сейчас находится Фонд Баталова, а раньше была мастерская Алексея Владимировича. Есть две комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. Все это Наташа сдает, а Мария Баталова получает ежемесячный доход - 75 тысяч рублей.

- После Марии Алексеевны кому достанется, например, офис на улице Серафимовича, где раньше была мастерская Алексея Баталова?

- Если Дрожжина переживет Марию Баталову, то ей. Но Дрожжина старше Маши на 20 лет. Так что вопрос, кто кого переживет очень спорный. Моей жене не было особого смысла подписывать договор ренты (по этому договору и офис, и треть четырехкомнатной квартиры Баталовых на улице Серафимовича, и квартира на Самотечной оформлены на Дрожжину – Ред.). В этом нет никакой корысти. Она это сделала по требованию Гитаны Аркадьевны. И еще написала завещание на Марию Баталову, где все свое имущество на момент смерти оставляет Маше.

- Но вы же понимаете: как только не станет Гитаны Аркадьевны, а ей уже 85 лет, Мария Баталова станет совершенно уязвимым человеком. Ее судьба будет целиком зависеть от людей, которые рядом. Наверное, было бы правильно, чтобы рядом была ее старшая сестра Надежда, а не чужие люди…

- Гитана Аркадьевна говорит: я не хочу, чтобы Надя пришла и тут командовала Машей. В одном из ток-шоу Надя имела неосторожность сказать, что будет ухаживать за Машей после смерти Гитаны. Потом начала звонить и просить продать дачу, мол, есть хороший покупатель. И Гитана Аркадьевна уговорила мою жену оформить договор пожизненной ренты, который Наталья Дрожжина хоть сегодня готова переписать на Надю. Но почему-то Гитана Аркадьевна не любит дочь Алексея Владимировича от первого брака. Когда Баталов умер, она выдала Надежде миллион рублей в качестве наследства. И все.

ВДОВА «ЧУДИТ»

- А что с «обнулением» банковских счетов семьи Баталовых?

- Гитана Аркадьевна руководит всеми финансовыми вопросами. У нее денег немерено. Около 100 тысяч евро лежит на ее счетах в Германии. Она их положила после того, как продала квартиру своей матери. На это ее надоумила ее подруга. Гитана Аркадьевна раздавала разным людям доверенности на то, чтобы они получили эти деньги. У меня есть документы. И у Марии Баталовой в банке около двух миллионов рублей. Ежемесячно она получает 300 тысяч рублей дохода. Все семейные ценности, которые были спрятаны в сейфе – часы, драгоценности - там и находятся. Часть документов действительно хранится у меня. Ордена Алексея Владимировича и деньги, в том числе валюта, Гитана Аркадьевна отдала своей подруге Марианне Сатуровой. Та ей приносит какие-то проценты.

Не забывайте: Гитане Аркадьевне все-таки 85 лет, и она каждый день чудит. То она теряет 50 тысяч, то их находит в неожиданном месте дома. Она дает ключи от сейфа всем, кому ни лень, в том числе домработницам. А в ее сейфе, между прочим, лежит копия завещания Дрожжиной, документы на квартиру на Кутузовском проспекте, которую в прошлом году мы купили Марии Баталовой за 13,5 миллионов рублей. Эта квартира принадлежит Маше. Дрожжина не имеет к ней отношения.

- Зачем еще одна квартира понадобилась (по странному совпадению это жилье находится в том же доме, что и квартира Дрожжиной, так в перспективе вроде бы удобней ухаживать за Марией Баталовой – Ред.)?

- Гитана Аркадьевна решила вложить деньги в недвижимость. Нашлась подходящая трехкомнатная коммунальная квартира. Мы выкупили пока две комнаты, которые Наташа сдавала, а деньги получала Мария Баталова. Правда после того, как Гитана Аркадьевна нашу доверенность отозвала, одну из комнат Дрожжина не может сдать. Так что, никто ничего у Марии Баталовой не украл.

- Удивительно, Алексей Баталов вроде бы был бессребреником. Не нищий, но очень скромный и небогатый человек. Писали, что, кроме четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной и дачи в Переделкино, ничего из имущества у него нет. Вы же сами мне рассказывали, что у семьи народного артиста нет денег даже на то, чтобы снести баню, которую на их дачном участке незаконно воздвиг сосед. Но оказалось, что есть и деньги, и счета в Германии, и какие-то квартиры... Совсем не бедные люди.

- Алексей Владимирович действительно был бессребреником, но он же зарабатывал и содержал семью. Он выходил на сцену и за полчаса участия в концерте получал тысячу долларов.

Я никогда не говорил, что Баталовы бедные люди. Другое дело, что они и не должны были вкладываться в снос бани, в восстановление порушенного забора. Ущерб в 4,5 миллиона рублей, который им нанесли за 15 лет, должны были возместить соседи.

- Кому сейчас принадлежит четырехкомнатная квартира Баталовых в легендарном доме на улице Серафимовича?

- По договору-ренты треть этой квартиры числится за моей женой Натальей Дрожжиной. Две трети принадлежат Гитане Аркадьевне.

- Почему квартира Баталова оказалась поделена на какие-то доли?

- Это была воля Алексея Владимировича. Когда он оформлял дарственную на эту квартиру (он получил ее от Моссовета), две трети он подарил жене, а одну треть - дочери. Как я уже говорил, Гитана Аркадьевна уговорила Наталью Дрожжину заключить с Марией Баталовой договор ренты на ее долю в квартире. «А мои две трети вы не трогайте», - сказала Гитана.

Если посчитать, сколько стоит московская недвижимость Гитаны Аркадьевны и Марии Баталовой, не включая сюда их дачи в Переделкино, получится больше 100 миллионов рублей. Есть счета в нескольких банках, в том числе в Германии. Когда вдова говорит, что ей нечем заплатить адвокату, что она бомжиха, - это лукавство.

- Кстати, кому сегодня принадлежит дача в Переделкино?

- Марии Баталовой.

- Конфликт между вами и Гитаной Аркадьевной возник, когда Наталья Георгиевна захотела стать опекуном Марии Баталовой?

- Для того, чтобы стать ее опекуном, сперва надо признать ее недееспособной, получить заключение медкомиссии и решение суда об опекунстве. Да, Маша физически тяжело больной человек, но она очень образованный, интеллектуальный человек, она пишет книги, работает, прекрасно мыслит, ходит в театры, на концерты, обращается к Патриарху… О каком опекунстве может быть речь? Гитана все это прекрасно понимает. Просто сегодня ей удобно говорить, что у нее нет денег на хлеб, что Цивин и Дрожжина ее ограбили. А у меня есть выписка с ее счетов, и на этих счетах - миллионы. Теперь она выдала генеральную доверенность женщине, которую зовут Татьяна Воронова. И после этого появилась кляуза на нас с женой. Мы знаем, почему Гитана Аркадьевна в одну минуту изменила к нам отношение…

- Почему же?

- Из-за внутреннего конфликта этой семьи между Машей и Гитаной Аркадьевной. Они ссорятся. Мы стали свидетелями семейных разборок. Гитана выгнала домработницу, которая устраивала Машу. Та за ней очень хорошо ухаживала. И Маша обвинила маму в том, что за ней всегда ухаживали другие, но не мать. Вначале бабушка, потом нанятые люди…