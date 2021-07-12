Эксперты о взлете продаж на авторынке: Худшее время для покупки машины

Всего за шесть месяцев россияне купили 870 749 новых машин - на 234 790 больше, чем годом ранее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАЛЕТАЙ, А ТО ПОДОРОЖАЕТ

В прошлом году россияне кинулись скупать квартиры. Теперь, когда на недвижимость уже не хватает, но хочется купить что-то дорогое и вроде бы нужное, народ перешел на автомобили. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по июнь продажи новых автомобилей в России выросли на 36,9%! Всего за шесть месяцев россияне купили 870 749 новых машин - на 234 790 больше, чем годом ранее.

С наступлением лета автолихорадка немного сбавила обороты, но ажиотаж все равно большой. В июне россияне купили на 28,7% машин больше, чем в мае.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель признается, что они сами не ожидали такого скачка спроса. Он считает, что продажи растут из-за того, что в России отсрочили повышение утилизационного сбора.

Напомним, утилизационный сбор введен в России в 2010 году. Его платят производители, импортеры и покупатели за машины, выпущенные как за рубежом, так и в России. Проще сказать, это еще один налог, который включается в стоимость любого нового автомобиля.

О планах повышения утильсбора на 25-30 процентов правительство заговорило еще в конце 2020 года. Однако до сих пор этого не случилось. Но потенциальные покупатели авто услышали сигнал: надо брать, а то подорожает еще сильнее.

«Я БЫ ГОД ПОДОЖДАЛ С ПОКУПКОЙ»

По словам автоэксперта Андрея Ломанова, повышение утильсбора неминуемо произойдет. Вот только когда, никто не знает. Однако причину ажиотажа он видит в другом.

- Все равно цены на автомобили уже выросли настолько, что даже увеличение утилизационного сбора пройдет незамеченным. У нас на автомобильном рынке очень плохая ситуация. Выглядит это как цифры роста, а это показатели глубочайшего кризиса, - говорит автоэксперт. - Сейчас огромный дефицит автомобилей, потому что не хватает комплектующих по электронике. Люди бегут покупать машины, боясь, что они исчезнут совсем.

По словам Ломанова, на радостях от такого ажиотажа уже забыли такое понятие, как «клиентоориентированность». Зачем идти навстречу покупателя, если они сметают машины как горячие пирожки у вокзала?

- Дилерам выгодно нагнетание страхов о том, что из-за кризиса и падения рубля в Россию перестанут привозить иномарки, - объясняет Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Они сейчас продают все без скидок, с накруткой в цене и с дополнительным оборудованием. Поэтому люди бегут, отдают последние деньги, берут кредиты…

- У людей настоящая истерика! Если раньше можно было прийти к дилеру и выбрать из того, что есть в наличии, то сегодня приходится ждать больше года, оплатив 30% стоимости, - продолжает Андрей Ломанов. - Плюс жуткая коррупция внутри дилерских центров, когда клиенту предлагают доплатить 300-400 тысяч и купить именно этот автомобиль здесь и сейчас. Это называется «барыжить машинами» - чистой воды спекуляция, а не нормальная официальная продажа. В общем, сейчас - самое плохое время для покупки нового автомобиля. Не советую поддаваться истерике и бежать сломя голову покупать простенький автомобиль за 2 млн рублей. Я бы подождал с покупкой год.

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Но это не значит, что дешевые «Лады» уйдут в прошлое: от производства бюджетных моделей компания тоже отказываться не собирается.

- Это историческая позиция Lada - предлагать доступные автомобили. Мы хотим остаться в доступном сегменте, но войти с другими машинами в более дорогой сегмент. Мы по-прежнему будем предлагать автомобили стоимостью менее миллиона рублей. Сейчас эти автомобили стоят 600-800 тысяч рублей и мы оставим их в линейке, - успокоил поклонников отечественного автопрома президент «АвтоВАЗа» Николя Мор на международной выставке «Иннопром», которая состоялась на прошлой неделе.