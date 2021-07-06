Отдают последние деньги, берут кредиты: продажи новых машин в России выросли на 40%

С января по июнь в России купили на 234 790 новых машин больше, чем годом ранее. Фото: Shutterstock

С января по июнь в России купили на 234 790 новых машин больше, чем годом ранее. Рост - 36,9%! В сумме за полгода россияне приобрели 870 749 автомобилей с конвейера. А в июне в сравнении с маем 2021-го рост продаж составил 28,7% (+35 186 штук), сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель признается, что они сами не ожидали такого роста спроса. Он считает, что продажи растут благодаря тому, что в России отсрочили повышение утилизационного сбора. Это решение также помогло замедлить рост цен на автомобили.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что всему виной паника на авторынке.

- Дилерам выгодно нагнетание страхов о том, что из-за кризиса и падения рубля в Россию перестанут привозить иномарки, - говорит Антон Шапарин. - Они сейчас продают все без скидок, с накруткой в цене и с дополнительным оборудованием. Поэтому люди бегут, отдают последние деньги, берут кредиты. Опасаются, что будет расти кредитная ставка, поэтому стремятся обзавестись машиной как можно скорее.