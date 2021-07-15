Сват Трампа начал собирать средства на президентскую кампанию Никки Хейли

Экс-губернатор от Южной Каролины Никки Хейли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чарльз Кушнер, отец супруга Иванки Трамп Джареда Кушнера, организовал сбор средств для бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, чтобы финансировать ее президентскую кампанию в 2024 году. При этом Хейли со своим участием в выборах пока не определилась.

О частных обедах со сбором средств в пользу Хейли, прошедших в штате Нью-Джерси рассказало издание Vanity Fair.

По словам источников, Чарльз Кушнер заявил, что Никки Хейли имеет все шансы стать первой женщиной-президентом США. Сама же Хейли, в честь которой был устроен обед, ранее заявляла, что о своем возможном участии в президентской гонке скажет не ранее, чем в 2023 году.

Вместе с тем, известно, что некоторые гости, присутствовавшие на мероприятии, сделали пожертвование на будущую избирательную кампанию. Суммы и конкретные фамилии не называются.

Никки Хейли (урожденная Нимрата Никки Рандхава), 49-летняя политик от Республиканской партии, в 2011-2017 годах занимала должность губернатора штата Южная Каролина, став на этом посту первой американкой индийского происхождения. Позже была приглашена Дональдом Трампом на должность постоянного представителя США при ООН. Несмотря на то, что родилась и выросла в сикхской семье, считает себя христианкой. На посту постпреда занимала жесткую позицию по отношению к России.

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